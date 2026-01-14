Dólar
Compra 37,45 Venta 39,85

/ Economía y Empresas / Gobierno

Gobierno aceptó pedido de accionistas de Montecon para prorrogar suspensión de arbitrajes contra Uruguay

El plazo concedido por el Poder Ejecutivo es de 90 días; las acciones internacionales están presentadas en el Ciadi

14 de enero 2026 - 18:25hs
Acuerdo entre el gobierno y accionistas de Montecon

Acuerdo entre el gobierno y accionistas de Montecon

Diego Battiste

Las dos compañías habían recurrido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial en mayo de 2024 y transmitido al gobierno el inicio formal de un proceso de arbitrajes internacionales.

20241121 Vista del puerto de Montevideo, comercio exterior, contenedores, Montecon.

Luego, en agosto de 2025, los involucrados alcanzaron un acuerdo para suspender las acciones y abrir un período de negociación por 180 días. El plazo venció este lunes 12 de enero y el Poder Ejecutivo aceptó una solicitud de extensión de la suspensión realizada por Neltume Ports y ATCO por un plazo de 90 días, según informó Presidencia.

La comunicación oficial indica que “el gobierno reafirma su compromiso con la seguridad jurídica y la transparencia, y con la búsqueda de soluciones responsables que resguarden los intereses y los recursos de los uruguayos”.

Propuesta de terminal polivalente

En julio del año pasado, la compañía Inversiones Portuarias Uruguayas presentó en Presidencia una iniciativa privada que luego formalizó ante la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Esa empresa es una sociedad anónima controlada por Neltume Ports, que está conformada por la chilena Ultramar con el 60% y por la canadiense ATCO con el 40%. A su vez, Neltume Ports (también chilena) tiene la porción principal de Montecon (60%), operador portuario en las áreas públicas del puerto de Montevideo. La parte restante la posee ATCO.

Según había informado El Observador, la propuesta consiste en la construcción y explotación de una terminal polivalente para todo tipos de cargas en el puerto de Montevideo. La intención es mejorar la competitividad y atraer inversiones con el desarrollo de un proyecto de alta eficiencia.

Desde agosto del año pasado, la iniciativa privada se encuentra a disposición de la presidencia de la ANP para su evaluación.

El proyecto tiene como objetivo que Montecon recupere actividad portuaria (a través de una terminal polivalente, no especializada) y movilice todo tipo de mercadería, luego de haber cedido parte de la operativa de contenedores tras el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Días después de su presentación, las representaciones de Neltume Ports y Uruguay comunicaron al tribunal conformado en el Ciadi que, de común acuerdo, habían decidido suspender el arbitraje hasta principios de este año.

Temas:

Gobierno Montecon arbitrajes

