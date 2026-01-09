De un viaje a India a crear un ecosistema de negocios en torno al yoga: la influencer que instaló una exclusiva práctica en Punta del Este

Hace 10 años la empresa en la que trabajaba la uruguaya Mariana Vega le ofreció como recompensa por haber cumplido una meta laboral un viaje al país que quisiera.

Vega, que se había formado como comunicadora, tenía en ese momento un ritmo de trabajo y un estilo de vida exigentes, lo que la había llevado a acercarse a la práctica del yoga, una disciplina que se volvió cada vez más central en su día a día.

Es por eso que, la elección del destino fue natural: India, la cuna de esta práctica milenaria.

“Nunca sabemos para dónde va todo lo que nos va pasando. Ese viaje me cambió la vida , la empresa sin saberlo me estaba abriendo las puertas a un cambio del que ni yo era consciente en ese momento”, contó en diálogo con Café y Negocios.

En India se formó como profesora de yoga y, a su regreso a Uruguay, ante el interés de personas que querían seguir ese mismo camino, decidió comenzar a organizar viajes turístico-espirituales a ese país. Eso la llevó tiempo más tarde a dejar su trabajo para dedicarse al negocio de los viajes y fue el punto de partida que dio origen a su marca Ticky Yoga.

“Me animé a usar todos mis conocimientos de marketing, de comunicación, de redes sociales, para mí misma y empecé a desarrollar todo lo que era mi marca personal”, contó.

Hoy la emprendedora construyó un ecosistema de negocios: acumula más de 80.000 seguidores en Instagram, tiene un estudio de yoga en Carrasco, lanzó su propio libro titulado "Doce pasos para manifestar la vida que soñás" y ofrece cursos online para formar a profesores de yoga.

Además, en los últimos años encontró una forma de innovar en Uruguay dentro de una disciplina milenaria como el yoga: el SUP Yoga. Esta práctica fusiona el yoga tradicional con el stand up paddle y se realiza sobre una tabla inflable en el mar.

“Alquilé una casa cerca de una laguna y había una tabla, y la empecé a usar, y de repente dije, ay, qué bueno que está esto para hacer yoga. Empecé con las primeras posturas, vi que salían, que se podía tener una práctica de yoga arriba del agua, y empecé a investigar en internet. Fue entonces que vi que ya existían prácticas similares en algunos países, como Aruba, en lugares muy exclusivos, y viajé a Brasil a capacitarme”, repasó.

Hoy, esta propuesta, que la emprendedora desarrolla durante la temporada de verano en Punta del Este, muestra una demanda sostenida entre locales y también en turistas. La captación de clientes, señaló, se da a través de distintos canales, como el boca a boca, las redes sociales o incluso por verla dando clases en la playa, lo que consolida el modelo y amplía su alcance durante los meses de mayor actividad en el balneario.

En cuanto al público que recibe, Vega mencionó que se trata mayoritariamente de mujeres mayores de 30 años que buscan reconectar consigo mismas. Mujeres que atraviesan procesos de búsqueda personal y que, durante mucho tiempo, priorizaron el trabajo, la familia o a los demás, postergando el cuidado propio y la mirada hacia adentro, explicó.

Además de su llegada internacional a través de los turistas, Ticky Yoga logró también posicionarse en otros países de la región a través de sus formaciones, un programa online de tres meses de duración que combina práctica y teoría, e incluye técnicas profundas de meditación y respiración, así como el desarrollo de una práctica diaria que busca integrar el yoga a la vida cotidiana.

El alcance del programa es mayoritariamente regional, con alumnas de Uruguay y Argentina, aunque en los últimos años se sumaron participantes de Chile, España y Colombia, entre otros países.

“Cada vez más, vienen mujeres que tienen sus vidas hechas, sus trabajos, sus profesiones, desde amas de casa, abogadas, diseñadoras, que necesitan herramientas para poder conectar con la plenitud de la vida. El yoga es eso, un conocimiento para poder vivir cada vez más livianas, más conectadas, en mayor presencia, y ser cada día más felices”, sostuvo.

A su vez, recientemente comenzó a formar profesoras en SUP Yoga, lo que ha permitido que ahora la práctica se esté realizando también en otros departamentos del interior

Además de estas unidades de negocio, la uruguaya continúa organizando viajes a India cada dos años con grupos de más de 20 personas y proyecta lanzar en 2026 una formación de yoga más especializada, además de un segundo libro, según adelantó a Café y Negocios.