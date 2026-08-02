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Avanzan las obras de asfaltado en una calle de Montevideo: dónde se realizan los trabajos de la IM

Una vez finalizadas las tareas de asfaltado, la Intendencia continuará con los trabajos de terminación previstos para completar la intervención

2 de agosto de 2026 15:32 hs
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La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó una nueva etapa de las obras de infraestructura en un pasaje del barrio Casabó, con el inicio de las tareas de asfaltado.

Los trabajos se desarrollan en el pasaje Continuación China, en Villa Esperanza Norte, en el tramo comprendido entre Continuación Camerún y Continuación Austria, donde se ejecuta la carpeta asfáltica sobre la base granular construida previamente.

Según informó la comuna, esta etapa representa un avance importante dentro de la intervención, que busca mejorar las condiciones de circulación y accesibilidad para los vecinos de la zona.

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La obra también complementa el sistema integral de drenaje ejecutado con anterioridad para dar respuesta a los problemas de inundación que afectaban al barrio.

Una vez finalizadas las tareas de asfaltado, la Intendencia continuará con los trabajos de terminación previstos para completar la intervención.

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