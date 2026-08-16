Refuerzo de jerarquía de un uruguayo: Santos se arma para brillar junto a Neymar y a Christian Oliva tras destrabar una negociación clave

El mercado de pases del fútbol sudamericano no da tregua y suma un nuevo capítulo de alto impacto. Tras varios meses manifestando su intención de cambiar de aire desde Avellaneda, el carrilero uruguayo Gastón Martirena, quien fue pieza clave en Racing de los últimos años está a un paso de concretar su llegada a Santos de Brasil, donde compartirá plantel con figuras de la talla de Neymar y su compatriota Christian Oliva.

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El defensor charrúa, de destacado paso por Liverpool de Montevideo antes de recalar en el fútbol argentino, deja una huella imborrable en La Academia.

Durante su estadía en Racing de Avellaneda conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, transformándose en uno de los carrileros más cotizados de la región.

Aunque semanas atrás estuvo muy cerca de emigrar al fútbol ruso, la negociación se derrumbó a último momento, manteniéndolo a la espera de una nueva oportunidad internacional.

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Gastón Martirena Foto: Mauro Pimentel / AFP

La operación entre instituciones cobró fuerza definitiva luego de que Racing abrochara la llegada de Adonis Frías para reforzar la zaga defensiva, facilitando la salida a préstamo del uruguayo hacia tierras paulistas.

El futbolista viajará en las próximas horas para someterse a la revisión médica de rutina y firmar su nuevo contrato.

Sin embargo, el Peixe afronta un contratiempo administrativo crucial: la dirigencia brasileña deberá resolver con urgencia una traba financiera para poder inscribir formalmente al jugador. Santos arrastra una deuda cercana a los US$ 2,3 millones con el Monaco francés, motivo por el cual fue denunciado ante la FIFA.

El club paulista trabaja contrarreloj para saldar ese compromiso y garantizar que su nuevo refuerzo charrúa pueda saltar al campo de juego lo antes posible.