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Metsul anuncia el ingreso de una nueva masa de aire frío: cuándo llegará y qué puede pasar en Uruguay

Será la tercera irrupción de aire polar de julio, aunque el organismo brasileño prevé que tendrá menor intensidad y una duración más corta

10 de julio de 2026 12:00 hs
urufriomestsul

Una tercera masa de aire frío ingresará al sur de Brasil y alcanzará a Uruguay este fin de semana provocando un nuevo descenso de las temperaturas, aunque no será tan intensa ni tan duradera como las irrupciones polares registradas en junio y a comienzos de julio, según el último informe de Metsul Meteorología.

El organismo brasileño explicó que el aire frío comenzará a avanzar sobre Rio Grande do Sul entre el sábado y, especialmente, el domingo, cuando se espera un marcado descenso de las temperaturas máximas.

El núcleo de la masa de aire frío se instalará sobre el estado gaúcho el lunes 13 de julio, favoreciendo mínimas cercanas a los 0 °C e incluso inferiores en algunos puntos próximos a la frontera con Uruguay y en zonas de mayor altitud.

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A diferencia de las irrupciones polares anteriores, Metsul señala que esta masa de aire no permanecerá varios días sobre la región.

El lunes y el martes se registrarán las temperaturas más bajas, con heladas en distintos puntos del sur de Brasil, especialmente en Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.

Sin embargo, el organismo prevé que a partir del miércoles 15 comience a ingresar una masa de aire más cálido, lo que provocará un rápido aumento tanto de las temperaturas mínimas como de las máximas.

Qué puede pasar en Uruguay

Si bien el informe de Metsul está centrado en el sur de Brasil, el pronóstico indica que las zonas cercanas a la frontera con Uruguay estarán entre las más afectadas por el nuevo ingreso de aire frío, con temperaturas próximas a 0 °C durante las madrugadas del lunes y martes.

Ese escenario coincide con la previsión del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que anticipa una mejora del tiempo desde el domingo tras un fin de semana inestable y un nuevo descenso de las temperaturas al comienzo de la próxima semana.

La masa de aire frío llegará luego de un episodio de lluvias e inestabilidad que afectará tanto al sur de Brasil como a Uruguay entre este viernes y el domingo.

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