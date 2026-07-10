TCP defendió en el Senado su política salarial en medio del conflicto portuario y afirmó que paga hasta 169% por encima de los laudos

En medio del conflicto que mantiene con el sindicato y que en las últimas semanas provocó una serie de paros que afectaron la operativa del puerto de Montevideo, Terminal Cuenca del Plata (TCP) difundió este viernes la información salarial que presentó ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado para respaldar su posición en la negociación colectiva.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la empresa informó que el jueves compareció ante la comisión parlamentaria, donde expuso su visión sobre el conflicto y respondió preguntas de los legisladores.

"Con el propósito de contribuir a un debate informado y transparente , compartimos la información sobre los salarios y el régimen de jornales asegurados vigentes en TCP, comparados con el laudo del sector", señaló la empresa.

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TCP aseguró que continuará actuando "con responsabilidad, transparencia y plena disposición al diálogo" y afirmó que seguirá realizando " todos los esfuerzos necesarios para mantener la continuidad de sus operaciones y la atención a los usuarios ".

En el día de ayer, comparecimos ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado de la República, donde tuvimos la oportunidad de exponer nuestra posición respecto del conflicto colectivo que atraviesa la empresa y aportar información objetiva sobre la situación.



Agradecemos a… pic.twitter.com/oLw2WxDJ40 — Katoen Natie TCP (@ktntcp) July 10, 2026

TCP sostiene que sus salarios superan ampliamente los laudos

La documentación entregada a los senadores compara las remuneraciones de distintas categorías laborales dentro de la terminal con los salarios establecidos por los Consejos de Salarios.

Según esos datos, las diferencias salariales van desde un 10% hasta un 169% por encima del laudo, dependiendo del cargo.

Entre los ejemplos presentados por la empresa figuran:

Apuntador: $759 por hora frente a $311 del laudo ( 144% más ).

$759 por hora frente a $311 del laudo ( ). Apuntador referente/instructor: $835 por hora frente a $311 ( 169% más ).

$835 por hora frente a $311 ( ). Controles: $664 por hora frente a $311 ( 114% más ).

$664 por hora frente a $311 ( ). Coordinador de citación de personal: $312.692 mensuales frente a $123.084 ( 154% más ).

$312.692 mensuales frente a $123.084 ( ). Responsable del área contable: $311.643 mensuales frente a $150.835 ( 107% más ).

$311.643 mensuales frente a $150.835 ( ). Supervisor de mantenimiento: $337.319 mensuales frente a $192.054 (76% más).

La empresa también mostró que en varias categorías mensuales las diferencias oscilan entre 16% y 39%, mientras que en cargos operativos pagos por hora superan el 50% y, en algunos casos, el 100% respecto al salario de referencia del sector.

Jornales asegurados superiores a los del resto del puerto

Otro de los puntos destacados por TCP fue el régimen de jornales asegurados.

Según la empresa, los trabajadores de la terminal cuentan con esquemas de 13, 15, 18, 20 o 26 jornales asegurados, e incluso existen funcionarios mensualizados.

TCP contrastó ese régimen con el del resto del puerto, donde —afirma— existen convocatorias garantizadas, pero no jornales asegurados. De acuerdo con la comparación presentada, esos regímenes contemplan cinco, nueve o 13 convocatorias.

El gobierno sigue el conflicto con "preocupación"

La difusión de estos datos se produce mientras el gobierno intenta destrabar un conflicto que ya lleva varias semanas y que ha generado sucesivos paros en la terminal, por donde se moviliza más del 70% de los contenedores que pasan por el puerto de Montevideo.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó esta semana que el Poder Ejecutivo sigue la situación con "preocupación y atención", aunque descartó, por ahora, decretar la esencialidad.

Según explicó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, el conflicto se limita a una terminal de contenedores y no afecta a la totalidad del puerto, por lo que entiende que no se configuran actualmente las condiciones legales para aplicar una medida de ese tipo.

En la misma línea se expresó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien sostuvo que la salida debe encontrarse mediante la negociación colectiva. No obstante, consideró necesario que el sindicato mantenga una guardia gremial, ya que "no se puede parar la boca de salida del Uruguay".

La estrategia del gobierno es que empresa y sindicato alcancen un acuerdo para extender el convenio colectivo vigente. Las partes volverán a reunirse el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, instancia para la que asumieron el compromiso de no adoptar nuevas medidas sindicales hasta que se concrete la negociación.