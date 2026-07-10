Así están las tablas de posiciones de la Liga AUF Uruguaya antes de la vuelta del fútbol tras el parate por el Mundial 2026: Torneo Intermedio, Tabla Anual y Descenso

Este viernes a las 19:00 Deportivo Maldonado y Albion le darán inicio oficial a la segunda parte del año de la Liga AUF Uruguaya , tras el parate por el Mundial 2026 , con la definición del Torneo Intermedio a la vuelta de la esquina.

Este fin de semana se disputará la quinta fecha del Intermedio , que llegó hasta la fecha 4 antes de que el fútbol parara por la Copa del Mundo. Solo quedarán dos fechas más hasta que se definan los ganadores de los dos grupos del torneo, que se enfrentarán en una final por el título.

Danubio y Juventud de Las Piedras disputaron el primer partido tras el parate, con empate 1-1, pero se trataba de un encuentro pendiente de la fecha 3 del Intermedio, por lo que jugaron para completar el fixture de la primera parte del año.

En este escenario, la primera clave será la definición del Intermedio. Peñarol encabeza el Grupo A con 9 puntos , dos más que sus escoltas Cerro Largo y Central Español , mientras que en el Grupo B el puntero es Deportivo Maldonado con 10 unidades , por encima de Nacional que tiene 9.

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Mientras tanto, cada punto vale oro en la Tabla Anual, que también tiene al Depor como líder con 39 unidades, seguido por el campeón del Apertura Racing con 37, y por Peñarol con 36.

Así están las tablas de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual:

El domingo 12 se dará un cruce directo por la parte alta de la tabla acumulada, cuando Racing y Peñarol se enfrenten desde las 18:30 en el Estadio Centenario.

Por otra parte, la pelea en la tabla del Descenso continúa al rojo vivo. Progreso es el más comprometido con un promedio de 0.929, mientras que Wanderers y Cerro lo acompañan en la zona de descenso pero más cerca de Danubio, el último equipo fuera de ese lugar.

Para esta tabla también habrá un mano a mano crucial este fin de semana: este sábado a las 18:00 Wanderers y Progreso jugarán en el Parque Viera.

Así está la tabla del Descenso: