Metsul advierte por dos nuevas masas de aire frío: qué puede pasar en Uruguay durante los próximos días

Luego de la intensa irrupción de aire polar que dejó heladas, graupel e incluso nevadas en algunos puntos de Uruguay , una nueva masa de aire frío ingresará al Cono Sur entre este lunes y el martes , según el último informe del organismo meteorológico brasileño Metsul.

Aunque será menos intensa que la registrada la semana pasada, el fenómeno prolongará el período de bajas temperaturas en la región y mantendrá un ambiente invernal durante buena parte de la semana.

De acuerdo con el análisis de Metsul, durante los próximos 10 días ingresarán dos nuevas masas de aire frío al sur de Brasil. Si bien ninguna alcanzará la intensidad de la anterior, ambas favorecerán la continuidad de las heladas y de las temperaturas mínimas muy bajas.

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La primera irrupción de aire frío comenzará entre este lunes 6 y el martes 7 de julio . El ingreso de una masa de aire más seco, asociado a un sistema de alta presión, favorecerá un fuerte descenso de las temperaturas durante las noches y madrugadas.

Las tardes, en cambio, serán algo más templadas que las registradas en los últimos días, aunque los valores seguirán ubicándose por debajo de lo normal para esta época del año hasta mediados de semana.

Cuándo volverán a subir las temperaturas

Según Metsul, el cambio comenzará a notarse durante la segunda mitad de la semana. El organismo prevé un rápido ascenso de las temperaturas, con tardes más agradables que incluso podrían superar los valores habituales de julio en parte del sur de Brasil, donde se esperan registros superiores a los 20 °C.

Antes de ese repunte, las madrugadas del martes, miércoles y jueves serán las más frías de la semana, con temperaturas bajo cero en distintas zonas de mayor altitud de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y el sur de Paraná.

¿Qué puede pasar en Uruguay?

Aunque el informe de Metsul está centrado en el sur de Brasil, la evolución de estas masas de aire frío suele influir sobre Uruguay.

Sin embargo, distintos meteorólogos coinciden en que, tras las lluvias y chaparrones del comienzo de la semana, las condiciones tenderán a estabilizarse. En diálogo con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain señaló que desde este lunes comenzará una mejora en el estado del tiempo, aunque el ambiente continuará siendo frío.

Según el especialista, las temperaturas máximas irán recuperándose gradualmente en Montevideo, pasando de 9 °C este lunes a 13 °C el martes y 15 °C el miércoles.

En la misma línea, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé máximas cercanas a 10 °C este lunes, de 14 °C el martes y de hasta 17 °C el miércoles en algunas zonas del país. En el resto del territorio, las máximas oscilarán entre 12 °C y 19 °C entre el lunes y el jueves, dependiendo de la región.

El meteorólogo Nubel Cisneros, por su parte, anticipó un lunes todavía inestable, pero con mejoras hacia la tarde. Luego, pronosticó varios días con condiciones relativamente estables y un leve ascenso de las temperaturas hasta el jueves.

Otra masa de aire frío llegaría el próximo fin de semana

El alivio, sin embargo, podría ser transitorio. Metsul indicó que hacia el próximo fin de semana un frente frío volverá a generar condiciones de inestabilidad sobre la región y será seguido por otra masa de aire frío, que volverá a hacer descender las temperaturas durante la primera mitad de la semana siguiente.

De esta forma, el organismo brasileño prevé que la sucesión de pulsos de aire frío continúe durante los próximos días, aunque ninguno tendría la intensidad de la irrupción polar que provocó heladas generalizadas y episodios de nieve y graupel en Uruguay durante la semana pasada.