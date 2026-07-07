Primeras reacciones de La Odisea de Christopher Nolan: los críticos hablan de una "epopeya triunfal" y un "festín cinematográfico"

El próximo jueves 16 de julio se estrena a nivel mundial La Odisea , una de las películas más esperadas (y polémicas, en la previa) del año.

El director Christopher Nolan adapta una de las obras fundamentales de occidente , la Odisea de Homero , en un reto que le ha deparado unos cuantos detractores por algunas elecciones a la hora de sus licencias históricas y el elenco elegido, aunque también ha generado entusiasmo por el eventual alcance de la propuesta.

Esta versión del clásico homérico sobre la vuelta a Ítaca tiene a Matt Damon en el papel de Odiseo, a Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Robert Pattinson como Antínoo y una ristra de actores destacados más que se reparten los personajes secundarios de esta historia épica e inmortal.

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Ante tamaña expectativa, las primeras reacciones tras las funciones privadas no se hicieron esperar y la mayoría coincide en que es uno de los espectáculos más grandes que se podrá ver en pantalla en 2026.

Jazz Tangcay, crítica de la revista especializada Variety, destacó las actuaciones y aseguró que la película de Nolan es "un logro asombroso" y "una epopeya triunfal y espectacular".

Christopher Nolan is a visionary, and #TheOdyssey is a work of art. Adapting a Homer classic is not easy, but he has done an incredible job of bringing this to the big screen and telling Odysseus’s journey. He has outdone himself. You could feel the passion in his storytelling.… pic.twitter.com/Lkn0F7jYMH — Jazz Tangcay (@jazzt) July 6, 2026

Para Perri Nemiroff, del medio Collider, esta versión de La Odisea es "un festín cinematográfico".

"Sinceramente, es difícil imaginar a cualquier otro cineasta en el planeta capaz de llevar ese material original a la pantalla con tanta escala, alcance y corazón", escribió en sus redes.

THE ODYSSEY is a filmmaking feast. A grand and gripping rendition of Homer’s epic, and one that feels uniquely Christopher Nolan. It’s sincerely hard to imagine any other filmmaker on the planet being able to bring that source material to screen with this much scale, scope and… pic.twitter.com/7jOO5Ch9ZZ — Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 6, 2026

El crítico independiente Simon Thompson escribió en tanto que La Odisea "es una obra cinematográfica impecable, tan épica en cada aspecto como cabría esperar".

William Bibbiani, de The Wrap, afirmó por su parte que la película oficia como secuela espiritual de la película anterior del director, Oppenheimer. "Esta gigantesca película de guerra y monstruos retoma los hilos temáticos que dejó sueltos la ganadora del Oscar a Mejor Película de Nolan y los explora a fondo, abriendo espacio para la condenación genuina y el crecimiento espiritual".

El crítico de IndieWire David Ehrlich, fue un poco más cauteloso, aunque también destacó la factura técnica de la película y sus últimos 25 minutos en especial.

"La Odisea es una sucesora de Oppenheimer sorprendentemente natural (y menos desesperante) sobre un hombre atormentado por desafiar a los dioses y condenar a la civilización; en esta, él lucha por redimir su propia soberbia. Es demasiado pesada para ser una película de Nolan de primer nivel, pero el último acto compensa el viaje."

The Odyssey: a surprisingly natural (and less despairing) Oppenheimer follow-up about a man haunted by defying the gods & dooming civilization - this one fights to avenge his own hubris. IMAX obviously immense. too clunky to be S-tier Nolan, but the last act rewards the journey. — david ehrlich (@davidehrlich) July 6, 2026

Las funciones en Uruguay

La película de Nolan tendrá un estreno especial en Uruguay similar al que sucedió, hace tres años, con la película anterior del director británico, Oppenheimer.

Se trata de funciones especiales proyectadas en 35 mm, que tendrán lugar únicamente en las salas de la Cinemateca uruguaya, que es el único complejo cinematográfico del país que tiene disponible esa tecnología. La institución promocionó las proyecciones, que comenzarán el próximo 16 de julio, con un video de redes sociales en donde el actor Robert Pattinson, que interpreta a Antínoo en la película, explica sus particularidades.

¿Qué significa que una película se proyecta en 35 mm? Básicamente, que se presenta en su formato clásico de celuloide físico (el viejo y querido rollo de película), en lugar de un archivo digital moderno, que es el formato en el que hoy por hoy se proyectan la mayoría de las películas en el mundo. El "35 mm" se refiere específicamente al ancho de la tira de la película, medido de borde a borde.

Si bien es una tecnología que tiene cada vez menos espacio en las salas, algunos directores, entre los que se encuentra Nolan, defienden y promueven su utilización por las diferencias de textura y de granulación frente a la película digital, así como por su rango de color y contraste.

Por otro lado, ver la Odisea en Uruguay en este formato es la única forma de acercarse a algo similar a la propuesta original de Nolan con esta película, que fue filmada en ese material y en formato IMAX (que registra una imagen considerablemente más grande) pero que no se puede proyectar de esa manera en este país al no existir ese tipo de salas en ningún complejo actual (la más cerca está en Buenos Aires).