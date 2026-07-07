La Comedia Nacional vuelve a escena con el tridente García Lorca, Sartre y Taco Larreta: así serán los próximos estrenos

Después de una temporada que comenzó con la inmensa puesta en escena de la Antígona de Miguel del Arco en la sala grande del Solís, y que siguió con El síndrome de Stendhal de Sergio Blanco en la Zavala Muniz y Música de regreso a casa de Victoria Vera en la Verdi, la Comedia Nacional apuesta ahora en su nueva franja de estrenos por tres nombres de peso: Federico García Lorca, Jean-Paul Sartre y Antonio "Taco" Larreta.

El primero llega con uno de sus títulos más emblemáticos, el segundo de la mano de una reescritura de Marianella Morena, y el tercero como una influencia directa de un texto actualizado. A continuación, los detalles de los tres estrenos por venir.

Título fundamental de Federico García Lorca , esta versión es de Amelia Ochandiano , quien también dirige. El espectáculo tendrá tres galas de preestreno a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro Solís los días 24, 25 y 26 de julio, y luego se estrenará oficialmente el 30 de julio en la sala grande del mismo teatro.

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Reconocida como una de las grandes obras del teatro universal, esta versión de La casa de Bernarda Alba vuelve propone hacer confluir dos lenguajes escénicos: el teatro y la ópera.

"La misma concepción escénica dará origen tanto a la producción de la Comedia Nacional como a la ópera compuesta por Miquel Ortega, ambas bajo la dirección de Ochandiano, en un singular diálogo entre dos formas de abordar un mismo universo lorquiano. La versión teatral contará además con un elenco excepcional integrado por 21 mujeres en escena", especifica el texto de la compañía publica.

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La puesta de La casa de Bernarda Alba, última obra escrita por García Lorca, coincide con los 90 años de su asesinato, así como el centenario de su encuentro con Margarita Xirgu, figura fundamental para la difusión de toda la obra del autor español y para el estreno mundial de esta misma obra.

La historia presenta a la mujer del título, una viuda que tras la muerte de su segundo esposo decreta para sus cinco hijas un luto de ocho años. Esta decisión les impedirá salir de su hogar y tener cualquier tipo de contacto con el exterior, algo que genera un encierro nocivo y perturbador. En su presentación, la Comedia destaca a La casa de Bernarda Alba como "una radiografía de las consecuencias del patriarcado sobre la condición de las mujeres a través de los tiempos".

Funciones: Sala Principal del Teatro Solís - Jueves a sábado a las 20:00 h / Domingo a las 19:00 h. Entradas a la venta en boletería y Tickantel.

Manos sucias

El mismo 30 de julio se estrenará la segunda obra de la segunda mitad del año: Manos sucias, con un texto y dirección de Marianella Morena que homenajea a Jean-Paul Sartre y a uno de sus trabajos más políticos, Las manos sucias. La temporada irá hasta el 30 de agosto, y las funciones irán de miércoles a domingo.

"Morena construye una reescritura salvaje y contemporánea que traslada el conflicto hacia un presente reconocible, aunque no literal. Entre conferencia de prensa, juicio colectivo y ritual escénico, entre dilema moral y negociación política, la obra pregunta qué significa hoy la batalla cultural y quién decide cuándo la fidelidad se convierte en traición", se puede leer en el texto de difusión.

En la obra de Morena, un ministro de Cultura y Artes rompe el silencio y filtra una grabación que revela el abandono del poder hacia la comunidad artística. Su discurso desata una guerra interna donde la lealtad, la ambición y el deseo reorganizan el tablero político. Un asesor en ascenso, dispuesto a ocupar el lugar vacante; una aristócrata ambigua que cambia de bando; y una militante implacable que defiende la pureza del partido empujan la caída del líder que decidió hablar.

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Manos sucias está interpretada por cinco actores y tres actrices que intercambian roles y discursos, en una "versión contemporánea de Las manos sucias que convierte la escena en un campo minado donde el lenguaje se roba, las alianzas mutan y la muerte puede ser política, simbólica o vital".

Funciones: En Sala Verdi - Del 30 de julio al 30 de agosto - Miércoles, 18:00 h | Jueves a sábado, 20:00 h | Domingos, 17:00 h. Entradas a la venta en boletería y Tickantel.

Dar vuelta todo

En 1971, Antonio "Taco" Larreta escribió la obra Juan Palmieri, para la que se inspiró en la toma de Pando por parte de los Tupamaros en 1969. En el texto, el uruguayo muestra el despunte de la militancia política en una familia uruguaya a través de los ojos de una madre, y recopila algunos de los episodios de la época, entre ellos el asesinato de Líber Arce.

En este caso, el dramaturgo y director Claudio Quijano toma Juan Palmieri para darle forma a su Dar vuelta todo, un espectáculo que entrelaza ficción, investigación documental y memoria histórica para "volver sobre las preguntas que el tiempo todavía no ha logrado responder".

"Un cable de 6.000 voltios interrumpe la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Un anónimo filtra millones de documentos militares de la última dictadura. Un hijo busca a su padre. El Estado discute consigo mismo. Y Juan Palmieri espera, en algún lugar, que alguien lo encuentre", dice la descripción de la obra.

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Funciones: Sala Zavala Muniz, Teatro Solís - Del 6 de agosto al 20 de setiembre - Jueves, viernes y sábados — 20:30 h / Domingos — 18:30 h