Las últimas imágenes del Indio Solari: su familia compartió fotos inéditas tomadas horas antes de su muerte

A un mes de la muerte del Indio Solari , su familia compartió dos imágenes inéditas del músico, tomadas apenas unas horas antes de su fallecimiento.

Las fotos fueron publicadas en la cuenta oficial del artista por su esposa, Virginia “Viru” Mones Ruiz , y su hijo, Bruno , junto a un mensaje breve y emotivo: "Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto, viejito". El texto fue firmado con las iniciales "V y B".

En las imágenes se ve al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota caminando por el jardín de su casa de Parque Leloir . Vestía un abrigo negro, pantalón bordó y lentes de sol, en uno de los últimos registros públicos de su vida.

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La publicación generó una fuerte reacción entre los seguidores del músico, que llenaron las redes sociales con mensajes de cariño, agradecimiento y recuerdos.

Solari, uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió el 5 de junio, a los 77 años, tras convivir durante más de una década con la enfermedad de Parkinson.

Fue encontrado sin vida en su vivienda de Parque Leloir por su cuidadora, quien llegó a la casa para comenzar su jornada laboral. En un primer momento intervino la Fiscalía para determinar las circunstancias del fallecimiento y se ordenó la realización de una autopsia.

Los estudios complementarios determinaron posteriormente que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. Además, los análisis toxicológicos descartaron la presencia de alcohol, drogas o medicamentos en niveles tóxicos y la investigación judicial no encontró indicios de una causa externa, por lo que el expediente fue cerrado al confirmarse que se trató de una muerte por causas naturales.