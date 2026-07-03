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"Probablemente la IA no pueda hacer eso": Haruki Murakami tiene nueva novela y confía en la humanidad de su literatura

La historia de Kaho salió a la venta esta semana en algunas librerías de Japón, donde se formaron filas para conseguirlo

3 de julio de 2026 17:59 hs
El escritor japonés Haruki Murakami

El escritor japonés Haruki Murakami

AFP

El reconocido escritor japonés Haruki Murakami afirmó que sus libros son "completamente diferentes" de lo que puede producir la inteligencia artificial, en una entrevista publicada este viernes con motivo del lanzamiento de su nueva novela.

La historia de Kaho, el primer libro del autor que tiene a una mujer como protagonista, salió a la venta a medianoche en algunas librerías de Japón, donde se formaron filas de decenas de personas.

"La IA toma en cuenta todo lo que ha sucedido hasta ahora y establece analogías", aseguró Murakami en una charla con la agencia de noticias Kyodo. "Pero los procesos mediante los que escribo las novelas son completamente diferentes".

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Los rápidos avances de la IA generativa han hecho posible que estos modelos escriban libros e historias completas en segundos.

Sin embargo, el papel de un novelista consiste en "hacer surgir algo nuevo que de repente se te pasa por la mente", defendió Murakami.

El autor de Tokio Blues y Kafka en la orilla es conocido por sus complejas narraciones sobre lo absurdo y la soledad de la vida moderna, traducidas a unos cincuenta idiomas.

Cuando se sumerge en la escritura de una historia, los personajes se le aparecen de repente, y "no es algo que surja de analogías", explicó.

"Probablemente la IA no pueda hacer eso", sostuvo.

En su nueva obra, una mujer toma por primera vez el rol principal, indicó su editorial, Shinchosha, en su sitio web.

"Tenía la sensación de ver el mundo a través de unos ojos diferentes a los que suelo usar", aseguró el escritor en otra entrevista con el diario Asahi publicada este viernes. "Por supuesto, solo puedo imaginar cómo ven el mundo las mujeres", agregó. "Pero cuando escribí 'Kafka en la orilla', veía el mundo a través de los ojos de un chico de quince años, y en ese sentido, un novelista puede convertirse en lo que sea".

"Poco antes de escribir este libro, pasé un tiempo en el Wellesley College, una universidad para mujeres en Estados Unidos", explicó el autor al periódico japones.

"Actualmente, se valoran mucho los puntos de vista de las mujeres, y creo que el hecho de estar inmerso en ese ambiente también influyó en Kaho esta vez", continuó.

AFP

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