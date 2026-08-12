¿Es real o es IA? La campaña de Tienda Inglesa que convierte la duda en promociones

La inteligencia artificial (IA) transformó la forma en que consumimos contenidos y también instaló una nueva costumbre entre los usuarios, la de preguntarse si aquello que están viendo es real o fue creado por IA. Tienda Inglesa tomó esa incertidumbre como punto de partida para su nueva campaña por sus 157 años y convirtió la duda en el eje de una propuesta donde todo parece generado artificialmente, salvo sus promociones.

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Las piezas recrean un universo íntegramente generado con IA, donde las situaciones más inesperadas se vuelven posibles. Un atardecer con un sol en forma de huevo frito, una mujer paseando delfines por un parque, pingüinos como mozos, aviones de papel que trasladan pasajeros sobre Montevideo y una enorme isla flotante con forma de postre forman parte de este escenario.

En medio de estas escenas, los protagonistas intentan descubrir qué es real y qué fue creado con IA, mientras la campaña utiliza esa incertidumbre para presentar las promociones de Tienda Inglesa.

Como cierre, los propios protagonistas revelan ser generados con IA y comienzan a evidenciar los clásicos "errores de prompt": aparecen con seis dedos, cuatro brazos, cola de sirena, convertidos en globos o incluso compartiendo exactamente el mismo rostro. Un guiño al lenguaje visual que hoy domina las redes sociales y que refuerza el juego entre ficción y realidad que atraviesa toda la campaña.