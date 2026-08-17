María Becerra vuelve a Uruguay con Quimera: cuándo será y cómo comprar las entradas

María Becerra anunció su regreso a Montevideo como parte de su Quimera Tour , la gira que nació del álbum más ambicioso de su carrera en el que explora diversas personalidades e inspiraciones musicales.

La artista se presentará el próximo 2 de octubre en el Antel Arena , en un show que marcará su regreso a Montevideo desde el 2024 cuando se presentó ante 20 mil personas en la Rambla del Parque Rodó . Una propuesta que combina música, teatro y una fuerte propuesta audiovisual que ubica a Becerra en el centro de un escenario 360° . "No falta nada para reencontrarnos", celebró la artista este lunes a través de sus redes sociales.

Las entradas se pondrán a la venta a través de la web del Antel Arena. La tanda general se habilitará con todos los medios de pago a partir del viernes 21 de agosto al mediodía y aquellos que tengan tarjetas BBVA podrán acceder a una preventa desde el miércoles 19 de agosto a las 12:00.

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María Becerra cuenta con más de 9 millones de seguidores en Spotify, donde acumula más de 10 mil millones de reproducciones. En YouTube, reúne más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial y acumula más de 12 mil millones de visualizaciones.

Quimera es el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento, donde propone un recorrido por las distintas facetas de la artista a través de cuatro alter egos, cada uno con su propio universo sonoro, visual y emocional.

Se trata de 17 canciones que construyen cinco universos sonoros y emocionales con colaboraciones de El Alfa, Paulo Londra, TINI, Karina, Taichu, Jay Wheeler y Rei.

"Después de casi tres años por fin van a poder escuchar este proyecto en el que tanto venimos trabajando. Con Shanina, Jojo, Maite y Gladys: estos personajes que tanto me ayudaron a sanar en el camino. un viaje personal, emocional y profundo, con sus luces y sus sombras, con todas las versiones de mi", expresó en el lanzamiento del álbum.

En diciembre lo presentó oficialmente con dos shows 360° completamente agotados en el Estadio River Plate ante más de 170 mil personas.

María Becerra además viene de estrenarse como actriz en En el barro, la serie original de Netflix en la que se encargó de la cortina musical con 7 vidas, un tema que además encarna el universo emocional de uno de sus alteregos.

Recientemente fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia previa a la final de la Copa Mundial de la FIFA entre Argentina y España.