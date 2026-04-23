Paramount compra a Warner: de Harry Potter a Friends, todo lo que se lleva el nuevo dueño del estudio y qué pasará con las plataformas de streaming

Este jueves se dio a conocer que los accionistas de Warner Bros. Discovery aprobaron la venta de la compañía, una de las más grandes y poderosas de Hollywood, a Paramount Skydance , una adquisición que ha sido resistida dentro de la industria del entretenimiento pero que ahora está un paso más cerca de concretarse.

Paramount ofreció comprar Warner por 110.000 millones de dólares, y se impuso así a Netflix —quien había hecho la oferta inicial— en una puja que se extendió durante meses. El precio por acción quedó fijado en 31 dólares una vez que se concrete la operación.

La transacción todavía debe pasar revisiones antimonopolio en distintas jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos y la Unión Europea, pero desde este jueves Paramount está más cerca de llevarse un cofre del tesoro que incluye a algunas de las franquicias y propiedades intelectuales más redituables de Hollywood.

Los accionistas de Warner aprobaron la venta de la compañía a Paramount, pese a los reparos de Hollywood

Miles de guionistas, actores y directores de Hollywood alertan por la compra de Warner y aseguran que dañará a la industria

Una de las piezas centrales del imperio Warner es el mundo de Harry Potter . La saga del mago adolescente fue primero un fenómeno literario mundial antes de saltar a la pantalla con una serie de ocho películas que también se convirtieron en íconos, y terminaron de convertir a esta franquicia en un castillo de billetes que abarca parques temáticos, obras de teatro, videojuegos, merchandising, y desde este año, una serie de televisión.

Luego del tropiezo de la saga derivada Animales fantásticos, y de las controversias vinculadas a la autora de los libros, la escritora J.K. Rowling, Harry Potter volvió a los primeros planos con el anuncio de la serie que volverá a adaptar los libros, con un nuevo elenco, y que tiene su estreno previsto para diciembre de este año.

Embed - Harry Potter y la Piedra Filosofal | Teaser Oficial | HBO Max

Aunque el proyecto se encaminó desde bastante antes de la venta de Warner, Paramount aprovechará el nuevo impulso que la serie le dará a la marca, y seguirá adelante con la serie tal y como está planeado.

Hablando de proyectos de fantasía que se han reactivado antes de esta venta, El Señor de los Anillos también pasará a estar bajo la égida de Paramount. Las adaptaciones cinematográficas de la obra de J.R.R. Tolkien son algunas de las películas más exitosas y prestigiosas del catálogo de Warner, una lista que según se ha anunciado en los últimos meses, se engrosará con dos nuevas historias derivadas: La cacería de Gollum, que tendrá el regreso de parte del elenco original; y otra película ambientada luego de la trilogía original que tendrá el regreso de Peter Jackson, director de las tres películas de El Señor de los Anillos y las tres de El Hobbit a ese rol.

Por otro lado, Paramount se lleva otro de los grandes fenómenos del género de la última década, Game of Thrones. La serie que acaba de cumplir 15 años sigue expandiendo su universo de adaptaciones con la tercera temporada de La casa del dragón y la segunda de El caballero de los Siete Reinos, a la vez que se anunció una película sobre el episodio de la historia del mundo ficticio de la saga conocido como "la conquista de Aegon" y se trabaja en más secuelas y precuelas.

En el cargamento de Warner también van empaquetados algunos de los superhéroes más ilustres y redituables de la cultura pop, como Superman, Batman y la Mujer Maravilla, ya que la empresa del tanque de agua más célebre de Hollywood es también dueña de la editorial DC Comics, y responsable de sus adaptaciones a la pantalla, que actualmente incluyen un "universo cinematográfico" encabezado por el Superman que debutó en cines en 2025, y una saga de Batman protagonizada por Robert Pattinson, que tiene su segunda parte en camino.

Y si es sobre personajes icónicos que hablamos, el conejo Bugs Bunny y el resto de los Looney Tunes se van también para Paramount, al igual que Tony Soprano, el elenco de The Wire, el sexteto de Friends, la familia Roy de Succession y los infectados de The Last of Us, junto al resto de series clásicas y éxitos modernos de HBO.

Qué pasará con las plataformas de streaming de Paramount y Warner

A principios de marzo, el CEO de Paramount, David Ellison, anunció en una reunión de accionistas que luego de concretada la fusión, también se unirán las plataformas de streaming de ambas empresas, Paramount+ y HBO Max.

Más allá de ese anuncio, no se oficializaron ni nombres ni rango de precios para la nueva plataforma, aunque Ellison confirmó que la marca HBO se preservará de alguna forma, dada su identificación por parte de las audiencias y su asociación con el "contenido de calidad".

Se maneja que HBO permanezca como una subsección o una pestaña de contenido dentro de la nueva plataforma, como sucede con ESPN dentro de Disney+.

No es la primera vez que la empresa dueña de Warner "rescata" la identidad de HBO dentro del streaming, como ya había sucedido luego de que el estudio se fusionara con Discovery y se rebautizara a la plataforma como Max. Poco tiempo después, se decidió volver a agregar HBO al nombre, por las mismas razones que ahora Paramount intentará mantenerla dentro de la aplicación.

El pasado 13 de abril, más de mil guionistas, actores y directores de Hollywood publicaron una carta en la que expresaron su oposición a la compra al considerar que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades.

El texto, suscrito por rostros conocidos de la industria como los actores Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Tiffany Haddish o Lily Gladstone, advierte de que la fusión de dos de esos grandes estudios provocará "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público" tanto en Estados Unidos como en el mundo.