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/ Cultura y Espectáculos / ADQUISICIÓN

Los accionistas de Warner aprobaron la venta de la compañía a Paramount, pese a los reparos de Hollywood

El precio por acción quedó fijado en 31 dólares una vez que se concrete la operación, que será en total de 110.000 millones de dólares

23 de abril de 2026 12:04 hs
Warner Brothers
AFP

Los accionistas de Warner Bros Discovery aprobaron este jueves por amplia mayoría la venta de la compañía a Paramount Skydance, pese al rechazo generalizado que el acuerdo había despertado en Hollywood por la concentración de medios, según informó Bloomberg.

La transacción todavía debe pasar revisiones antimonopolio en distintas jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos y la Unión Europea. Si no se completa antes del 30 de septiembre, los accionistas recibirán 25 centavos por acción por trimestre hasta el cierre, en concepto de “comisión por demora”.

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El texto, suscrito por rostros conocidos de la industria como los actores Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Tiffany Haddish o Lily Gladstone, advierte de que la fusión de dos de esos grandes estudios provocará "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público" tanto en Estados Unidos como en el mundo.

Los firmantes alertan también de que han observado "un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas", y "una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución".

"Cada vez más, un número reducido de grandes compañías determina qué proyectos salen adelante y en qué condiciones, lo que deja a los creadores y a las empresas independientes con menos vías viables para sostener su actividad", agregan.

La carta fue impulsada por varias organizaciones, entre ellas el Committee for the First Amendment, liderado por la actriz Jane Fonda, el Democracy Defenders Fund, cofundado por el exdiplomático Norm Eisen, y la Future Film Coalition, que agrupa a profesionales del cine independiente.

El texto subraya que "la competencia es esencial tanto para la economía como para la democracia" y que "la creciente concentración mediática ya ha debilitado uno de los sectores culturales más influyentes de Estados Unidos".

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