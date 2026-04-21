15 años del estreno de Game of Thrones: los hitos que convirtieron a la serie en un fenómeno inolvidable

Una especie de zombie de hielo decapita a un miembro de la Guardia de la noche al otro lado del Muro. De esa forma, sin medias tintas y mostrando sin amagues que el camino sería violento y fantástico a la vez, empezaba una de las series más influyentes, populares y decisivas de la "era dorada" de la televisión: Game of Thrones.

Hace algunos días, el pasado 17 de abril, se cumplieron quince años de la emisión del primer episodio de la serie, Winter is Coming, un título arraigado en el lema de una de las familias más trágicas de la pantalla —los Stark— y que se convirtió casi en una declaración de intenciones de parte de la cadena HBO.

En honor a un piloto que sentó las bases para un fenómeno que se extiende hasta nuestros días —y qué está lejos de terminar—, va un repaso de algunos momentos e instancias significativas de su línea temporal.

Game of Thrones se estrenó el domingo 17 de abril de 2011 a las 22 horas de Uruguay en HBO. Ni en este país ni en el mundo fue un éxito global masivo desde el inicio, aunque de todos modos los números de su apertura fueron grandes: más de dos millones de espectadores en vivo. Sin embargo, está lejos de su episodio más visto, que fue efectivamente su final, The Iron Throne: el final llegó a casi 20 millones de espectadores que lo vieron en vivo , y eso lo convirtió también en el episodio más visto en la historia de HBO. Los seis episodios que componen la octava y última temporada fueron, de hecho, los más vistos de la serie, y dan cuenta de un fenómeno que tomó a los servicios de streaming y que monopolizaba la conversación cultural en las redes sociales.

HBO GO caído

Game of thrones

El auge y la popularidad de Game of Thrones acompañó, de paso, la popularización de los servicios de streaming como principal fuente de consumo audiovisual. En ese sentido, las múltiples transformaciones de lo que hoy es la plataforma de HBO Max pusieron a prueba los fusibles de sus servidores con estrenos que hacían colapsar el servicio a nivel mundial, o con filtraciones que solían llegar de las versiones nórdicas de la plataforma. Que HBO GO se cayera en la noche del estreno o el final de alguna de las temporadas intermedias solía ser, además de un generador de frustraciones masivo, trending topic mundial en lo que en ese momento era Twitter.

La boda roja y el punto de no retorno

0000330761.webp De tener Unwhatever.me, muchos fanáticos no se hubieran enterado a través de las redes sociales de lo que pasa en el famoso capítulo de la boda roja en la tercera temporada de "Game of Thrones" antes de verlo

El cuerpo de Robb Stark cae al suelo del salón de los Frey apuñalado, traicionado. Su esposa (embarazada) también es asesinada brutalmente. Su madre, decapitada. Y ellos, en teoría, eran los héroes protagonistas. ¿Qué clase de universo medieval retorcido proponía esta serie? Si hay un momento en el que Game of Thrones rompió cualquier pacto de expectativas con el espectador, fue la Boda Roja. El episodio The Rains of Castamere, el noveno de la tercera temporada, marcó un antes y un después en la trama y en la relación emocional con el público. La muerte horrenda y repentina de personajes centrales dejó claro que nadie estaba a salvo y que la historia podía torcerse en cualquier dirección, para bien y para mal. Y esa cualidad convirtió a Game of Thrones en algo más que en una serie popular: pasó a ser un fenómeno que se vivía en tiempo real, con reacciones en vivo y un entusiasmo por el devenir de los acontecimientos que elevó la cultura del spoiler alert a su máxima expresión.

Piratería en su pico

0019790513.webp Una de las imágenes del último episodio de Game of Thrones, emitido el pasado domingo

Antes de que el streaming se consolidara como la norma, Game of Thrones fue durante años la serie más pirateada del mundo. Cada nuevo episodio aparecía en cuestión de minutos en sitios de descarga ilegal, en parte por la demanda global y en parte por la falta de acceso simultáneo en todos los territorios (recuerde: el caso del HBO nórdico mencionado más arriba). La cadena no solo no lo combatió, sino que incluso reconoció que esa circulación "alternativa" ayudaba a expandir la euforia y el fenómeno. Y así se mantuvo hasta el final.

La polémica conclusión

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El cierre de la serie fue masivo (ya se habló de números en esta misma nota) y divisivo. The Iron Throne, el episodio final, rompió récords de audiencia pero también corazones. Hubo muchas críticas —algunas desmedidas— por ciertas decisiones narrativas que muchos consideraron apuradas o incoherentes con el desarrollo de los personajes, sobre todo en el caso de Daenerys Targaryen, la gran "tragedia" de la serie. Hubo de todo: debates acalorados, rechazos furibundos, campañas para que volvieran a hacer el final y la sensación de que la conclusión manchaba el legado de una producción que durante mucho tiempo una buena parte de los críticos y los espectadores consideró como casi perfecta.

La historia sin fin

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Game of Thrones terminó oficialmente en 2019, pero su universo está vivo. La precuela House of the Dragon mantuvo el interés por Westeros encendido y el próximo mes de junio estrena su tercera temporada. Además, si bien no despierta tantos entusiasmos como su serie madre, confirmó que el mundo creado por George R. R. Martin todavía tiene personajes e historias para exprimir. De hecho, una de las mejores expresiones de ese mundo llegó este año de forma casi sorpresiva: El caballero de los Siete Reinos, mucho más amable, breve y juguetona que sus hermanas mayores, se convirtió en una de las series más recomendables del verano que pasó. Y esto no termina acá: hay varios títulos en danza para futuras producciones, entre ellos uno que sigue el destino del otro gran protagonista de Game of Thrones, Jon Snow.