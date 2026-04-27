Boreal llegó a Uruguay como la gran apuesta de Renault: la SUV que se adapta a tu manejo y apunta alto en el segmento C

La marca francesa Renault dio un paso estratégico en el mercado uruguayo con la presentación de Boreal, su nueva SUV del segmento C, en un evento realizado en la residencia de la embajadora de Francia, Virginie Bioteau. El modelo, que será comercializado en el país por Santa Rosa, marca el ingreso de la automotriz a una categoría en crecimiento y cada vez más competitiva.

El lanzamiento no solo simboliza la expansión de la marca en Uruguay, sino también un regreso a sus raíces europeas en términos de diseño, innovación y confort, en línea con su nueva etapa global.

“Estamos muy contentos por el lanzamiento de Renault Boreal en Uruguay, ya que nos permite ingresar por primera vez al segmento C de las SUV , una categoría con una demanda cada vez más exigente” , destacó Omar Daneri, director general de Grupo Antelo.

Screen Shot 2026-04-24 at 17.13.05 Omar Daneri, director general de Grupo Antelo.

Un modelo que marca la nueva etapa de Renault

En la misma línea, Marcelo De Carlo, director de Importadores LATAM de Renault, subrayó la relevancia del modelo dentro de la estrategia regional: “Es el primer SUV del segmento C de la marca con fabricación regional, producido en Brasil, lo que representa un hito. Además, refleja claramente la nueva etapa que está viviendo Renault a nivel internacional”.

El ejecutivo explicó que Boreal se apoya en tres pilares fundamentales: diseño, tecnología y seguridad. En cuanto al diseño, responde al nuevo lenguaje de la marca, mientras que en tecnología incorpora un sistema de sonido premium Harman Kardon con 10 parlantes, sistema multimedia openR link con Google integrado y más de 24 asistencias a la conducción (ADAS). “Es un vehículo pensado para un cliente exigente, con toda la tecnología puesta a su disposición”, afirmó.

Screen Shot 2026-04-24 at 17.13.39 Marcelo De Carlo, director de Importadores LATAM de Renault.

Uruguay, entre los primeros mercados en la región

Desde el punto de vista comercial, Uruguay se posiciona como uno de los primeros mercados en la región en recibir el modelo, junto con Brasil y Argentina. “El mercado uruguayo es muy importante para Renault y contamos con un respaldo clave como Santa Rosa, que recientemente fue reconocido como el mejor importador de la marca a nivel global”, agregó De Carlo.

Alta expectativa y gran respuesta inicial del público

Por su parte, Sebastián Ricci, director de Operaciones de Grupo Santa Rosa, aseguró que las expectativas son altas, en especial por el regreso de la marca a este segmento, que representa cerca del 10% del mercado local. “Estamos volviendo a una categoría en la que no estábamos y lo hacemos con un producto que está por encima de la media en equipamiento y tecnología”, señaló.

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El director de Operaciones también destacó la respuesta inicial del público y señaló que comenzaron con un volumen de 30 unidades que ya se encuentran totalmente vendidas, lo que consideran una señal muy positiva de cara a lo que viene.

Una conducción que se adapta al estilo del usuario

Entre los diferenciales del modelo, el ejecutivo puso el foco en la caja automática EDC con inteligencia adaptativa, capaz de ajustar el comportamiento del vehículo según el estilo de conducción del usuario. “Ya no hace falta elegir entre modo sport o eco, el auto aprende de cómo manejás y se adapta. Es algo que realmente se siente al conducirlo”, explicó.

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Prestaciones pensadas para ciudad y ruta

En términos de producto, Boreal ofrece una combinación de prestaciones pensadas tanto para la ciudad como para la ruta. Está equipada con un motor 1.3 TCe de 156 CV, un torque de 270 Nm y una caja automática de doble embrague de seis velocidades. A esto se suma una distancia al suelo de 213 mm, un amplio espacio interior y un baúl de 522 litros.

El modelo también incorpora elementos de confort como techo panorámico de apertura eléctrica y un sistema multimedia con más de 100 aplicaciones, junto a un completo paquete de seguridad activa y pasiva.

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Precios, versiones y estrategia comercial en el país

Boreal ya está disponible en la red de concesionarios de todo el país, con un precio de USD 36.000 para la versión Evolution y USD 41.000 para la Iconic. Además, la marca lanzó una preventa especial para las primeras unidades de la versión de entrada, con un valor promocional por debajo de los USD 35.000.

Con este lanzamiento, Renault busca consolidar su posicionamiento en Uruguay, donde se mantiene entre las cinco marcas más vendidas de vehículos cero kilómetro, y continuar ampliando su oferta con modelos alineados a las tendencias globales del sector.