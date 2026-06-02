Movida gerencial: Jetmar tiene nuevo director de operaciones, Promtior suma un liderazgo clave y consultora global designa a su ejecutiva en Uruguay

En los últimos días tres empresas con presencia en Uruguay anunciaron cambios en posiciones de liderazgo . Los movimientos, que se dieron en el sector turístico, tecnológico y de búsqueda de ejecutivos, revelan cómo las organizaciones buscan acelerar el crecimiento, fortalecer capacidades tecnológicas y de negocio y acceder a talento internacional especializado. A nivel global, en tanto, LinkedIn nombró a un nuevo CEO para encabezar la próxima etapa de desarrollo de la plataforma.

A continuación, un repaso por las últimas movidas gerenciales que están redefiniendo la agenda corporativa en Uruguay y el mundo:

Creció entre ferias en Montevideo, trabajó en Palantir y ahora su startup que innova para hallar nuevos medicamentos captó inversión por US$ 12 millones

La agencia de viajes uruguaya Jetmar tiene un nuevo director de Operaciones (COO). Se trata de Gustavo Zerbino Payssé, quien se desempeñaba desde 2024 como gerente de crecimiento y nuevos negocios de la compañía. Formado en gerencia y administración de empresas, Zerbino cuenta con una trayectoria en sectores como e-commerce, real estate e innovación, además de experiencia en el liderazgo de equipos de alto rendimiento. Antes de incorporarse a Jetmar el ejecutivo ocupó cargos de relevancia en Rappi, donde fue gerente general para Uruguay y luego responsable regional para Argentina y Uruguay. También ocupó diferentes cargos de liderazgo en Sinergia, donde se desempeñó como COO entre 2018 y 2020.

En diferentes entrevistas el ejecutivo ha sostenido que el futuro del turismo pasa por combinar la tecnología con el factor humano, apostando al asesoramiento, la curaduría y las experiencias personalizadas como elementos diferenciales para los viajeros.

Empresa uruguaya especializada en IA generativa tiene un nuevo head of pre-sales

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La empresa uruguaya especializada en IA generativa Promtior anunció la incorporación de Claudio Espinoza como head of pre-sales & strategic technology partnership, un puesto cada vez más relevante dentro de las compañías de IA para acelerar la adopción de soluciones y escalar proyectos en distintos mercados.

Espinoza cuenta con una trayectoria vinculada a la arquitectura de soluciones, la preventa, el desarrollo de negocios y el liderazgo de equipos regionales y llega al cargo tras ocupar posiciones estratégicas en empresas como Globant, Sonda y Tsoft, con responsabilidades en América y Europa.

A lo largo de su carrera, participó en proyectos de transformación tecnológica para organizaciones de distintos sectores, combinando el trabajo técnico con el vínculo comercial y el acompañamiento a clientes en procesos de cambio.

En este nuevo puesto el ejecutivo estará encargado del desarrollo de estrategias de preventa, la identificación de oportunidades tecnológicas y la construcción de alianzas estratégicas.

“Su incorporación se da en un contexto de crecimiento de Promtior y de mayor demanda por parte de empresas que buscan aplicar inteligencia artificial en sus operaciones de forma concreta, escalable y alineada a sus objetivos”, dijeron desde la empresa en un comunicado.

Romina Remy es la ejecutiva a cargo de la operación de Stanton Chase en Uruguay

Romina Remy

En las últimas horas la firma global de executive search y consultoría en liderazgo Stanton Chase anunció su desembarco en Uruguay y Argentina tras integrar a su red internacional a Glue Executive Search, consultora de headhunting con presencia en ambos países. En este marco, la compañía designó a Romina Remy como máxima ejecutiva en Uruguay.

De origen peruano, Remy cuenta con experiencia en búsqueda y desarrollo de talento ejecutivo, coaching y liderazgo organizacional, y previamente formó parte de Spencer Stuart, una de las firmas más reconocidas a nivel global en consultoría de liderazgo y búsqueda de ejecutivos. Al asumir el nuevo desafío, la ejecutiva destacó que Uruguay viene consolidando un ecosistema empresarial cada vez más exigente y profesional. “Ese crecimiento corporativo trae consigo una necesidad real: acceder a los ejecutivos que pueden liderarlo”, señaló. En este sentido, los objetivos en esta nueva etapa tienen que ver con potenciar el acceso a una red global, nuevas herramientas, mayor infraestructura y la posibilidad de desarrollar búsquedas ejecutivas colaborativas entre distintas oficinas y mercados para brindar una cobertura regional e internacional.

Movida gerencial internacional: LinkedIn tiene un nuevo CEO

0000337139.webp FILE - In this Monday, May 9, 2011 file photo, LinkedIn Corp., the professional networking Web site, displays its logo outside of headquarters in Mountain View, Calif. Linkedin is reporting their fourth quarter 2012 earnings on Thursday, Feb. 7, 2013. (AP Photo/Paul Sakuma, File)

LinkedIn, la red profesional más grande del mundo, anunció cambios en su equipo de liderazgo y designó a Dan Shapero como nuevo director ejecutivo. El nuevo CEO, que hasta ahora se desempeñaba como COO de la compañía, será responsable de la gestión de la empresa y de la conducción del equipo ejecutivo. En paralelo, la empresa nombró a Mohak Shroff como presidente de plataformas y trabajo digital, con foco en la estrategia tecnológica y la innovación de largo plazo de la plataforma.

“El liderazgo de LinkedIn está cambiando, pero nuestra misión sigue siendo la misma: conectar a los profesionales del mundo para que sean más productivos y exitosos. Con más de 19 mil millones de dólares en ingresos anuales, más de 1.300 millones de miembros y 70 millones de empresas, las oportunidades que tenemos por delante son mayores que nunca”, dijeron desde la empresa en un comunicado.

El nombramiento de Shapero marca además una transición con fuerte continuidad, ya que desde su rol como director de operaciones estuvo involucrado en la gestión diaria y en la estrategia de crecimiento de la plataforma. En ese sentido, los expertos esperan que LinkedIn mantenga el rumbo que ha seguido en los últimos años, con foco en la incorporación de inteligencia artificial a sus herramientas de reclutamiento y vinculación de talento, la expansión de funcionalidades para creadores de contenido y líderes de opinión, y el fortalecimiento de sus productos premium para empresas y reclutadores.

“Al asumir este nuevo rol, y del mismo modo en que he encarado otras responsabilidades a lo largo de mi carrera, comenzaré escuchando y aprendiendo: conectándome con nuestro equipo, nuestros miembros, creadores y clientes”, dijo Shapero sobre su nuevo puesto.