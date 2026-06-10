Los 15 datos más sorprendentes de Maldonado: historia, naturaleza y leyendas del principal destino turístico de Uruguay

Maldonado es mucho más que playas, edificios y turismo de verano . El departamento más visitado de Uruguay guarda historias, récords geográficos, fenómenos naturales y construcciones que lo convierten en uno de los rincones más singulares del país.

Desde el punto donde el Río de la Plata se encuentra con el Océano Atlántico hasta el cerro más alto del territorio nacional, estas son algunas de las curiosidades que ayudan a explicar por qué Maldonado se transformó en uno de los grandes símbolos turísticos de Uruguay.

En el extremo de Punta del Este se ubica uno de los límites geográficos más conocidos del país: la transición entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico. Dependiendo de las condiciones climáticas y marítimas, incluso pueden apreciarse diferencias en el color y el comportamiento de las aguas.

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La icónica escultura de Playa Brava fue realizada en 1982 por el artista chileno Mario Irarrázabal durante un encuentro internacional de escultores. La obra fue terminada en apenas seis días y fue concebida como una advertencia sobre la fuerza del océano y los riesgos de sus corrientes.

Casapueblo nació como una escultura habitable

Carlos Páez Vilaró comenzó a construir Casapueblo en Punta Ballena de forma artesanal y la definió como una "escultura habitable". Su diseño estuvo inspirado en los nidos del hornero y se caracteriza por sus formas orgánicas y curvas.

El castillo que alimenta leyendas

El Castillo de Piria, residencia del empresario Francisco Piria, es uno de los edificios más emblemáticos del departamento. Alrededor de él surgieron numerosas teorías vinculadas a la alquimia, el esoterismo y los símbolos ocultos, aunque muchas forman parte del folclore local.

Una de las mayores colonias de lobos marinos del mundo

A pocos kilómetros de Punta del Este se encuentra la Isla de Lobos, hogar de una de las mayores colonias de lobos marinos del planeta y la más importante del hemisferio occidental. El área fue incorporada recientemente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El puente que se volvió una atracción turística

El Puente Leonel Viera, conocido popularmente como el Puente Ondulado de La Barra, es una rareza arquitectónica. Su diseño genera una sensación similar a la de una montaña rusa al cruzarlo en automóvil.

El punto más alto de Uruguay está en Maldonado

El Cerro Catedral, ubicado en la Sierra de Carapé, alcanza los 513,66 metros sobre el nivel del mar y constituye el punto más elevado de todo el territorio uruguayo.

Las noches en que el mar se ilumina

En algunos veranos se registra un fenómeno de bioluminiscencia provocado por microorganismos marinos. Cuando las olas rompen, el agua puede adquirir un brillo azulado que transforma la costa en un espectáculo natural.

Garzón, de pueblo ferroviario a destino de lujo

Durante décadas fue una pequeña localidad del interior de Maldonado. Hoy Garzón es uno de los destinos más exclusivos del país y atrae a empresarios, artistas, cocineros y turistas de alto poder adquisitivo.

Un paraíso para observar aves

Las lagunas del departamento, entre ellas Laguna del Sauce y Laguna José Ignacio, constituyen áreas fundamentales para aves residentes y migratorias. En determinadas épocas del año pueden observarse incluso flamencos en la región.