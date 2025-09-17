Calidad de vida y ventajas fiscales consolidan a Uruguay en el top 5 mundial de destinos para jubilarse

Por Rosendo Fraga (h) Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com

El Global Retirement Report 2025, elaborado por la consultora Global Citizen Solutions, posicionó a Uruguay en el 4º lugar entre 44 países por su atractivo como opción de retiro para jubilados internacionales. El ranking se construye a partir de 20 indicadores agrupados en seis subíndices, que permiten medir las condiciones que cada destino ofrece a aquellos que buscan un nuevo país de residencia en donde disfrutar su jubilación.

En esta edición, Uruguay obtuvo un puntaje de 88,05, con resultados muy destacados en procedimiento (facilidad y rapidez del trámite de residencia), donde ocupó el 1º lugar de mundo, y en optimización fiscal (impuestos aplicables a ingresos, patrimonio y herencia), con el 3º puesto. También figura en la 6° posición en calidad de vida (infraestructura, salud, educación, conectividad, medioambiente) y 11° en seguridad e integración (seguridad pública, estabilidad política y capacidad de integración social). Sus desempeños menos favorables se dan en economía (estabilidad macroeconómica e inflación), donde está en el puesto 33º, y en ciudadanía y movilidad (tiempo y requisitos para naturalizarse y calidad del pasaporte), donde ocupa el 12º. El informe resalta que el país ofrece un sistema de residencia ágil -puede completarse en un mes-, permite la inclusión de cónyuge e hijos, y garantiza acceso a la ciudadanía en cinco años, con reconocimiento de la doble nacionalidad. Además, el sistema fiscal territorial exime de tributar sobre ingresos obtenidos en el extranjero y no grava patrimonio ni herencias.

En la comparación regional, Uruguay es el país mejor ubicado, seguido a distancia por Chile (10º), Costa Rica (11º) y Paraguay (13º), que también aparecen entre los quince primeros a nivel global. Más atrás se ubican Panamá (19º), Nicaragua (22º) y Perú (23º), mientras que b Aunque varios de estos países ofrecen ventajas puntuales -Chile por su calidad de vida, Costa Rica y Paraguay por sus regímenes fiscales, y Panamá por su tradición como destino de retiro-, ninguno logra el equilibrio de facilidad en los trámites, seguridad y calidad de vida que caracterizan a Uruguay. Esto se ve reflejado en la escala global, donde el país se ubica sólo detrás de Portugal, Mauricio y España, y por delante de Austria, lo que lo vuelve altamente competitivo frente a destinos europeos más tradicionales y consolidados en la recepción de jubilados internacionales.

Sin embargo, hay una pregunta ineludible que debemos hacernos. En un país con una tasa de natalidad a la baja, como es el caso de Uruguay, ¿de qué sirve estar cuarto en este ranking? Aunque no lo parezca, incentivar este tipo de residencia internacional de jubilados puede traer beneficios económicos concretos para los países receptores. Un estudio del Migration Policy Institute en México y Panamá muestra que los jubilados extranjeros no solo aportan ingresos estables a través de sus pensiones, sino que también generan trabajo local en salud, comercio y servicios, además de un estímulo en la demanda de viviendas para compra y alquiler. Portugal, según reporta Investment Migration, pudo atraer miles de millones de euros en inversiones inmobiliarias gracias a programas de residencia, lo que dinamizó su alicaído mercado de bienes raíces en un momento clave. De manera complementaria, una investigación publicada por la National Library of Medicine en 2023 concluyó que este tipo de migración contribuye a revitalizar economías locales y rurales, al aumentar el consumo de bienes y servicios básicos.