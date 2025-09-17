Dólar
El récord que Lionel Messi le quitó a Cristiano Ronaldo tras el triunfo de Inter Miami

Lionel Messi fue la gran figura del triunfo de Inter Miami ante Seattle Sounders y le quitó un récord a Cristiano Ronaldo

17 de septiembre 2025 - 12:59hs
Lionel Messi volvió a ser la figura de Inter Miami en una noche extraordinaria en la que venció 3-1 al Seattle Sounders con un gol y una asistencia, consiguiendo un triunfo importante para su equipo en la MLS ya que era un encuentro pendiente que tenía el elenco dirigido por Javier Mascherano.

Messi lideró a su equipo rumbo al triunfo porque antes de completar el primer cuarto de hora lo dejó mano a mano a Jordi Alba para facilitar el 1-0 en condición de local y, a los 40 minutos, se invirtió la sociedad para que el lateral reconvertido en extremo izquierdo lo asistiera con un centro empujado a la red por el rosarino.

El argentino atraviesa un gran presente en la MLS y alcanzó los 20 goles en 21 partidos disputados en esta temporada y disminuyó la brecha con Sam Surridge en la lucha por la Bota de Oro de la MLS. El punta de Nashville SC posee 21 goles en su cuenta personal y lidera el registro en lo que va del campeonato doméstico.

El récord que Lionel Messi le quitó a Ronaldo

Por si fuera poco, luego de su gol ante Seattle Sounders, alcanzó los 880 tantos en toda su carrera con 38 años y 84 días, una marca alcanzada en 1.122 partidos.

De esta manera, se transformó en el futbolista que más rápido llegó a esa cantidad de tantos superando a Cristiano Ronaldo, que alcanzó a esa cifra con más encuentros (1.214) y en una etapa más longeva (39 años y 54 días).

Messi está a 20 goles de alcanzar los 900 en su carrera profesional y, además, acumula 390 asistencias en su trayectoria, lo que lo ubica a solo 10 de de convertirse en el primer jugador con 400 asistencias en toda la historia.

No obstante, el capitán de la selección argentina todavía está lejos de alcanzar a Ronaldo como el jugador más anotador en la historia del fútbol. El atacante de 40 años está tachando casilleros para superar los 1.000, pero de momento tiene 943 gritos en 1.287 partidos. El rosarino está a 63 goles de igualarlo.

¿Cuánto tiempo le llevaría a Messi convertir esos 63 goles? Con el promedio actual en Inter Miami necesitará dos temporadas y media, y en ese caso el 10 tendría 40 años, los mismos que Cristiano Ronaldo ahora.

