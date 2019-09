¿Cuánto le costó Riascos a Peñarol y qué dinero cobraron los intermediarios?

Peñarol desembolsó US$ 106 mil para incorporar a su plantel al colombiano Misael Riascos, un jugador que estuvo 46 días en el club, apenas disputó 56 minutos y se terminó transformando en un mal negocio para la institución, después que este lunes el consejo directivo resolvió rescindir el acuerdo con el futbolista.

El volante ofensivo llegó a Uruguay como opción para el ataque de Peñarol, tras la salida de Brian Rodríguez, jugador al que Peñarol terminó vendiendo a la MLS de Estados Unidos.

Riascos desembarcó en Uruguay el 9 de agosto. En el aeropuerto, el futbolista se presentó diciendo: “Soy un volante ofensivo con gol, experiencia y velocidad, me siento bien desde lo físico. Nada más necesitaré un acondicionamiento para estar del todo bien”.

El contrato de Peñarol con Riascos lo firmaron hasta diciembre, con opción de extenderlo por un año más, si al finalizar el mismo conformaba su rendimiento.

El acuerdo total para este 2019, según explicaron fuentes aurinegras a Referí, fue por US$ 106 mil. Esto incluye un salario mensual durante cuatro meses de US$ 15.000 y dos comisiones para los contratistas que lo trajeron: uno percibió US$ 30.000 y otro US$ 16.000.

Los números en la cancha

Riascos debutó en el primer equipo de Peñarol el 14 de setiembre contra Defensor Sporting por la primera fecha del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo. El colombiano entró a los 65 minutos en lugar de Agustín Canobbio.

En una de las primeras pelotas que tocó en ese partido, el jugador realizó un juego que tuvo pisadas y tiró un caño, un claro síntoma de ansiedad por mostrar sus habilidades con el balón.

En la segunda fecha del Clausura, ante Rampla Juniors en el Centenario, ingresó a los 79 minutos por Facundo Pellistri.

Su tercera y última participación fue en el Parque Artigas de Las Piedras ante Juventud. El colombiano entró a los 70 minutos en lugar del argentino Lucas Viatri.

En total, Riascos jugó 56 minutos en tres partidos y nunca fue titular.

López lo defendió, la directiva lo echó

Sobre el mediodía de este lunes, Referí informó sobre la noticia más importante de ese día en Peñarol: el presidente Jorge Barrera, iba a pedir en la reunión semanal del consejo directivo rescindir el contrato del colombiano.

En horas de la mañana, el técnico Diego López sacó la cara por el colombiano declarando en el programa 100% Deportes de Sport 890: “No es fácil venir a un equipo y adaptarse enseguida y luego está (Facundo) Pellistri. Porque yo te digo, no juega Riascos porque juega Pellistri y eso es bueno. Juega un pibe de 17 años en lugar de otro y si no lo está haciendo (el colombiano) es porque veo mejor a Pellistri y lo que manda es la cancha. La gente de Peñarol eso no lo está valorando”.

Horas después el jugador fue despedido, luego que la comisión directiva lo resolvió por unanimidad.

La salida del jugador colombiano generó reacciones, entre otros, de las de un exjugador del club que fue técnico de Riascos en Colombia, como Nelson Olveira, quien calificó de falta de respeto y mal trato humano lo que hicieron los dirigentes.

“Primero una falta de respeto a la persona, luego al jugador. No podés exigirle a un jugador en 54 minutos lo que se debe juzgar en cuatro meses. Es feo porque te faltan el respeto, primero debés pensar en la persona. De parte de los dirigentes debe haber respeto y acá no lo hubo. Yo lo tuve a Riascos en Colombia, en el Chicó y puedo decir que no es volante por afuera, es 9. Los que lo vendieron como volante que se hagan cargo”, declaró Olveira en Fox Sports.

La directiva dio por terminado el tema Riascos, cuando el lunes resolvió rescindir el contrato, y el jugador retornará a Colombia luego de percibir el contrato que acordaron previo a su llegada, que a Peñarol le costará US$ 106.000. Sin embargo, el tema seguirá en los primeros planos y marcará este semestre, en el que el club va por el tricampeonato en el Uruguayo.