Barrera planteó la rescisión del contrato de Riascos y no juega más en Peñarol

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, planteó la rescisión del contrato delantero colombiano Misael Riascos por bajo rendimiento, en el mediodía de este lunes en la reunión del consejo directivo y tuvo el visto bueno de los dirigentes y del secretario técnico Carlos "Tío" Sánchez. A su vez planteó que empiece a trabajar ya la comisión de fútbol que fue votada en el mismo momento.

El titular carbonero no está conforme con el desempeño del futbolista quien arribó a Montevideo el pasado 9 de agosto y hasta el momento, el técnico Diego López lo ha colocado en los últimos tres encuentros, los primeros del Clausura, contra Defensor Sporting, Rampla Juniors y Juventud de Las Piedras.

Por su parte, una fuente comentó a Referí que el secretario técnico Carlos Sánchez informó en el consejo directivo que ya había hablado con el técnico Diego López acerca del bajísimo rendimiento del colombiano y que no iba a ser tenido en cuenta en próximos partidos si continuaba en el club.

Riascos ya no fue este lunes a Los Aromos

Luego de su arribo, Riascos demoró un mes y cinco días en debutar con la camiseta aurinegra.

En estos tres compromisos, ha disputado solamente 57 minutos, menos de una hora.

No obstante ello, el futbolista no mostró prácticamente nada dentro de la cancha.

Debido a esto, algunos directivos se comunicarán con el representante del futbolista para comentarle que le rescindirán el contrato, por lo que el colombiano ya no fue a entrenar a Los Aromos en el entrenamiento de la tarde.

"No es fácil venir a un equipo y adaptarse enseguida y luego está (Facundo) Pellistri. Porque yo te digo, no juega Riascos porque juega Pellistri y eso es bueno. Juega un pibe de 17 años en lugar de otro y si no lo está haciendo (el colombiano) es porque veo mejor a Pellistri y lo que manda es la cancha. La gente de Peñarol eso no lo está valorando", dijo en la mañana de este mismo lunes el técnico aurinegro Diego López en 100% Deporte de Sport 890.

Desde la parte dirigencial, entienden que fue un error y lo peor que se puede hacer es persistir en el error. "Hay que tener el coraje y la valentía de asumirlo y rectificar el rumbo", dijo un dirigente a Referí.

Se votó la nueva comisión de fútbol

Otro de los temas que también se determinó este lunes fue la conformación de la nueva comisión de fútbol del club integrada por Alejandro Ruibal, Carlos Scherschener y Eduardo Barbieri y cuyos suplentes serán Diego Shaw, Julio Herrera y Eduardo Zaidensztat.

Cabe recordar que la institución estaba sin esa comisión desde el pasado 28 de junio cuando sus miembros renunciaron por diferencias con el área deportiva del club a cargo del secretario técnico, Carlos "Tío" Sánchez.

Los primeros en renunciar habían sido Sergio Perrone y Nicolás Ghizzo, y luego se habían sumado Martín Fleitas, Álvaro Queijo, Julio Liguori y el propio Zaidensztat.