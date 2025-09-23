Tacuarembó vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: día, hora, cancha y precio de las entradas

Peñarol enfrentará a Tacuarembó por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. Los aurinegros eliminaron a Río Negro de San José y a Liverpool por lo que ahora buscarán meterse en semifinales, instancia que solo alcanzó en 2022, la primera edición del evento.
¿Cuándo juegan Tacuarembó vs Peñarol por Copa AUF Uruguay?
El partido entre Tacuarembó y Peñarol se jugará este miércoles 24 de setiembre.
¿A qué hora juegan Tacuarembó vs Peñarol?
El encuentro comenzará a la hora 20.30.
¿Dónde juegan Tacuarembó vs Peñarol?
El cotejo se llevará a cabo en el estadio Raúl Goyenola.
Entradas para Tacuarembó vs Peñarol
Ya están agotadas. Para los hinchas de Tacuarembó salían $ 400 y $ 600. Las de Peñarol costaban $ 800. Solo quedan para socios de Tacuarembó. El estadio tiene capacidad para 9.000 espectadores.
¿Contra quién juega el ganador de Tacuarembó vs Peñarol?
El ganador de esta llave chocará en semifinales contra el vencedor de Defensor Sporting y Central Español que jugarán este miércoles a la hora 20.00 en el Franzini.
El cuadro de la Copa AUF Uruguay
