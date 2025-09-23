Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Tacuarembó vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: día, hora, cancha y precio de las entradas

Peñarol buscará su lugar en semifinales de la Copa AUF Uruguay enfrentando a Tacuarembó, equipo de la Segunda División Profesional

23 de septiembre 2025 - 5:00hs
David Terans

David Terans

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol enfrentará a Tacuarembó por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. Los aurinegros eliminaron a Río Negro de San José y a Liverpool por lo que ahora buscarán meterse en semifinales, instancia que solo alcanzó en 2022, la primera edición del evento.

¿Cuándo juegan Tacuarembó vs Peñarol por Copa AUF Uruguay?

El partido entre Tacuarembó y Peñarol se jugará este miércoles 24 de setiembre.

¿A qué hora juegan Tacuarembó vs Peñarol?

El encuentro comenzará a la hora 20.30.

¿Dónde juegan Tacuarembó vs Peñarol?

El cotejo se llevará a cabo en el estadio Raúl Goyenola.

 Santiago Homenchenko de Queretaro celebra su gol
URUGUAYOS

El nuevo gol de penal del ex Peñarol Santiago Homenchenko para Querétaro y por qué no lo festejó; mirá el video

Fátima De Siano
FÚTBOL SALA

El golazo de Fátima De Siano con el que Nacional le ganó a Peñarol la final de los playoffs de fútbol sala

Entradas para Tacuarembó vs Peñarol

Ya están agotadas. Para los hinchas de Tacuarembó salían $ 400 y $ 600. Las de Peñarol costaban $ 800. Solo quedan para socios de Tacuarembó. El estadio tiene capacidad para 9.000 espectadores.

¿Contra quién juega el ganador de Tacuarembó vs Peñarol?

El ganador de esta llave chocará en semifinales contra el vencedor de Defensor Sporting y Central Español que jugarán este miércoles a la hora 20.00 en el Franzini.

Mirá en esta nota los cruces de cuartos de final.

El cuadro de la Copa AUF Uruguay
El cuadro de la Copa AUF Uruguay

El cuadro de la Copa AUF Uruguay

Temas:

Peñarol Tacuarembó Copa AUF Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Jeremía Recoba, Matías Medina y Gonzalo Porras
URUGUAYOS

El reencuentro de Jeremía Recoba con un ex Nacional que fue compañero de su padre y junto a uno de los hijos del Cacique Medina

La visita de Marcelo Bielsa a Audef
FÚTBOL URUGUAYO

Luego de diferencias y varias invitaciones, Marcelo Bielsa visitó a Audef, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, junto a Jorge Giordano, y recibió una plaqueta; mirá las fotos

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
FÚTBOL URUGUAYO

Diego Aguirre pasó a ser el técnico que lleva más tiempo en su cargo tras la renuncia del entrenador de Plaza Colonia Sebastián Díaz; mirá los números del DT de Peñarol

Rentistas
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Albion perdió y postergó su ascenso; Rampla Juniors y Artigas siguen en zona de descenso

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos