Copa AUF Uruguay: mirá cómo quedaron definidos los días y horarios de los cruces de cuartos de final

La Copa AUF Uruguay anunció este lunes la programación de sus cruces de cuartos de final , a partido único, fase en la que Peñarol deberá viajar al norte del país para jugar su correspondiente llave y en la que quedarán definidos los semifinalistas de la cuarta edición del torneo.

Los aurinegros serán visitantes ante Tacuarembó FC, equipo de la Segunda división que eliminó a Cerro Largo FC.

El partido se jugará en el Estadio Goyenola el próximo miércoles 24 de setiembre a las 21:15 horas.

COPA AUF URUGUAY Peñarol ya sabe cuándo enfrentará a Tacuarembó de visitante por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay y tendrá que jugar entre dos partidos trascendentes del Torneo Clausura

Los otros partidos de cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay comenzará el martes 23 de setiembre con el duelo entre Plaza Colonia vs Albion en el Parque Prandi a las 20:30 horas. Los locales, que eliminaron a Nacional, recibirán a uno de los candidatos al ascenso a Primera división.

El miércoles 24 también jugarán Defensor Sporting, el triple campeón que ha ganado las tres ediciones disputadas hasta el momento, frente a Central Español. Comenzará a la hora 20:00 en el Franzini.

Y los cuartos de final se cerrarán el jueves 25 de setiembre con el partido entre Racing y Universitario de Salto, el único equipo de OFI que sigue en carrera, a las 15:30 horas en el Parque Roberto.