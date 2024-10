Los graves incidentes que generó la hinchada de Nacional en el clásico y las sanciones a las que quedó expuesto el club

El cúmulo de irregularidades dejaron al desnudo un pésimo operativo de seguridad montado por el Ministerio del Interior para un partido que no contó con hinchas visitantes así como también la influencia sobre los hinchas del periodismo partidario, tal como acusó el propio presidente Alejandro Balbi, e incluso la connivencia de los referentes del plantel.

El golero de Peñarol, quien ha tenido en el pasado conductas provocativas y ofensivas contra Nacional, no realizó el domingo ningún comportamiento fuera de lugar.

NACIONAL La razón de la salida de Leandro Lozano en el clásico de Nacional vs Peñarol: traumatismo con pérdida de conocimiento

Sin embargo, los hinchas de la Abdón Porte le tiraron una petaca, una piedra y hasta un mate color verde agua.

Ninguno de los objetos llegó a destino como sí ocurrió con Kevin Dawson en el clásico del Torneo Clausura 2022, cuando al golero le reventó en la cabeza una bolsa con granos de maíz.

El juego estuvo detenido seis minutos por esas agresiones.

La Policía dejó entrar un arsenal de pirotecnia y banderas robadas

En el mencionado clásico del Clausura 2022, la hinchada de Peñarol logró entrar una gallina inflable con los colores de Nacional.

Los tricolores ventilaron tiempo después una serie de grabaciones mostrando cómo hinchas de Peñarol ingresaron bultos de considerable porte donde presuntamente se entró el inflable.

Los hinchas de Peñarol ya habían sido controlados en un sistema de burbuja, en el viejo Mercado Modelo, pero algunos barras lograr violar ese sistema entrando a un ómnibus que trasladaba a los parciales.

Dirigentes de Nacional fundamentaron para 2023, en virtud de esos incidentes, no ir con hinchas al Campeón del Siglo -algo que Peñarol pretende- y no venderle entradas a los hinchas de Peñarol.

Los hinchas, por su parte, apuntaron contra la Policía acusándola de complicidad con la barra de Peñarol.

Sin embargo, este domingo, los controles fueron burlados y la barra tricolor ingresó bombas de humo, bengalas y bombas de estruendo a voluntad.

Pero no solo eso, cuando el tricolor se puso 2-1 con gol de Federico Santander, la barra comenzó a desplegar cinco banderas gigantes de Peñarol.

20241006 Nacional Peñarol Torneo Clausura 2024 banderas robadas, Abdón Porte barra de Nacional. Foto Inés Guimaraens (4).jpeg

No solo las desplegaron sino que colgaron algunas y las mostraron al revés por largos minutos.

Esto dejó detenido el partido por nueve minutos.

Y no solo eso. Una bomba lanzada al campo de juego explotó cerca de Gabriel Báez, quien quedó tumbado en el piso.

Lo que el juez Leodán González no hizo -expulsarlo por una falta descalificadora contra Javier Cabrera- estuvo cerca de hacerlo la propia barra de Nacional.

Cabe recordar que el jefe de la barra de Nacional, Alan Lorenzo, no solo está en lista de inhabilitados para ir al fútbol desde el clásico del Clausura 2022 sino que recientemente fue extraditado a Argentina por tentativa de hurto a un banco.

El juego logró reanudarse. Pero una bomba lanzada cuando Felipe Avenatti y Facundo Batista estaban sobre la línea de fondo, generó una nueva suspensión, esta vez de seis minutos.

La bomba cayó cerca de Lucas Sanabria, que esta vez fue el que cayó tendido.

González amagó a suspender el partido, lo que hubiera complicado seriamente la situación jurídica de Nacional.

El juez fue convencido por los encargados del operativo de seguridad de seguir.

Las mismas autoridades policiales que habían fallado estrepitosamente permitiendo el ingreso de kilos de pirotecnia y banderas robadas.

Alejandro Balbi le pasó factura al relator partidario Javier Moreira

El presidente de Nacional Alejandro Balbi aprovechó todo el insuceso para pasarle factura al conductor de Pasión Tricolor, Javier Moreira, quien coquetea desde hace unos meses con las elecciones presidenciales que se vienen a fin de año en el bolso y que se ha transformado en un acérrimo opositor a la gestión de Balbi y José Decurnex.

La semana pasada, Moreira criticó a la hinchada de Nacional por el frío recibimiento que le dio al equipo en ocasión del duelo de octavos de final de Copa Libertadores ante São Paulo y destacó el despliegue pirotécnico de la parcialidad de Peñarol, equipo al que no nombró, por lo realizado en la previa de la revancha de cuartos de final contra Flamengo.

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, se hizo eco de esas declaraciones, y adelantó que en semifinales, contra Botafogo, pagará con gusto la multa que le volverá a imponer Conmebol por el uso de la pirotecnia, que está prohibido y que le acarrea multas económicas a los clubes.

“Después tenemos que escuchar a algunos que alientan irresponsablemente a que se hagan este tipo de cosas, como si se ganaran los partidos con este tipo de cosas. Los partidos se ganan jugando al fútbol, poniendo lo que hay que poner, defendiendo la camiseta de Nacional como hay que defender, no haciendo lo de estos muchachos que casi nos suspenden el partido”, dijo Balbi este domingo.

La molestia de Martín Lasarte con sus hinchas

El entrenador Martín Lasarte, también se mostró furioso ante sus hinchas, en la cancha, aunque en conferencia de prensa se limitó a calificar los hechos como "una pena".

“Fue una pena lo del final. Entré a la cancha en un gesto estéril porque uno quiere hacer algo para ver si hay alguna cabeza que pueda responder con un poco de raciocinio. Vas ganando. No es entendible. Precisábamos que gritaran y cantaran, no lo que hicieron. Esto que ocurrió aquí es algo que hablaba con un colega, que trabaja en España, y que esto también está ocurriendo en España. El mundo del fútbol está así. Hay que tomar medidas para que este tipo de cosas no ocurran nunca. Y que la fiesta del fútbol sea una fiesta”.

Diego Polenta y Sebastián Coates aplaudieron a los barras a pesar de la extendida violencia

Los jugadores de Nacional, liderados por sus dos grandes referentes, el capitán Diego Polenta y un símbolo del club como Sebastián Coates, celebraron el triunfo de Nacional de cara a... 'la Abdón Porte!

Sí. Cuando el comportamiento del verdadero hincha en la José María Delgado, la Héctor Scarone y la Atilio García había sido el ejemplar, Polenta saltó la estática y se colgó al tejido para celebrar con la facción que generó la violencia, que desplegó banderas robadas, que agredió con proyectiles y que lanzó pirotecnia contra sus propios jugadores.

Liderados por los referentes, el resto del plantel también celebró de cara a la barra, ignorando al resto de los hinchas, los de buen comportamiento.

¿Qué pasó con Peñarol la última vez que exhibió banderas robadas?

Ocurrió en noviembre de 2023, en el Campeón del Siglo, en partido ante Liverpool.

Barras enmascarados y encapuchados, mostraron banderas de Nacional.

La Comisión Disciplinaria falló con un "téngase presente" porque las denuncias del veedor de seguridad fueron muy inespecíficas.

Nacional es responsable por el comportamiento de sus hinchas tal como lo establece el artículo 5.1: 5.1 "Los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, parciales, aficionados, así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función en ocasión del partido".

"Esta responsabilidad se extiende enunciativamente a todos los incidentes de cualquier naturaleza que implicaren alteración del normal desarrollo del espectáculo o se produjeren agresiones a árbitros, técnicos y demás funcionarios u oficiales, dirigentes, periodistas, funcionarios policiales o integrantes del público, o se destruyeren emblemas representativos de las instituciones o se produjeren daños a las instalaciones, o se invadiere o intentare invadir el terreno de juego, o lanzaren objetos de consideración, o bengalas u otro tipo de objeto pirotécnico (que no hayan sido previamente autorizados), encontrándose por ello expuestos a la imposición de las sanciones disciplinarias y cumplimiento de las órdenes e instrucciones que pudieran adoptarse por los órganos disciplinarios", dice el artículo 5.3.

Las sanciones son las que prevé el artículo 14 y van desde una amonestación o advertencia y ante casos más graves, como el ocurrido este domingo, multa económica o la "obligación de jugar como locatario a puerta cerrada, con un máximo de 5 partidos" o la "prohibición de jugar un numero determinado de partidos en un estadio determinado, no pudiendo ser mayor de cinco".

La Comisión Disciplinaria de la AUF se reunirá este lunes por la noche. Podrá emitir ya el fallo o instruir un expediente -la opción a esta hora más viable- para que Nacional presente su defensa.