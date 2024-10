Martín Lasarte tras el triunfo de Nacional en el clásico ante Peñarol, la titularidad de Recoba y la charla con el Diente López

SELECCIÓN URUGUAYA "No me sorprende": la opinión de Diego Godín tras las fuertes declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa y qué expresó respecto a "bombear" al técnico

¿Por qué Jeremía Recoba como titular? “Jeremía sufrió una lesión con Sao Paulo. Venía muy bien. Luego le tocó empezar de atrás. Le tocó quedar afuera. En el último partido volvió muy bien y tiene características que lo hacen confiable. Eso es muy importante para un jugador joven. No le veo baches. Siempre está muy concentrado y ordenado. De alguna manera ratificó la decisión para hoy”.

Federico Santander de Nacional celebra su gol ante Peñarol

Además, se refirió a la importancia de este triunfo ante Peñarol: “Cuando uno gana un partido de estas características no solo gana un partido sino manda un mensaje y una señal. Por eso era muy importante ganar hoy”.

Ante la pregunta de cómo vivió lo que ocurrió con los hinchas al final del partido, que provocó que el partido estuviera 15 minutos detenido luego del gol del Federico Santander, y por qué ingresó a la cancha a pedir a los hinchas que se calmaran, dijo: “Fue una pena lo del final. Entré a la cancha en un gesto estéril porque uno quiere hacer algo para ver si hay alguna cabeza que pueda responder con un poco de raciocinio. Vas ganando. No es entendible. Precisábamos que gritaran y cantaran, no lo que hicieron. Esto que ocurrió aquí es algo que hablaba con un colega, que trabaja en España, y que esto también está ocurriendo en España. El mundo del fútbol está así. Hay que tomar medidas para que este tipo de cosas no ocurran nunca. Y que la fiesta del fútbol sea una fiesta”.

Nacional Peñarol Torneo Clausura 2024

Consultado acerca de qué Nacional espera para disputar el título del Campeonato Uruguayo, respondió: “Yo no lo veo mal al equipo. Nacional es de los que más convierte, menos goles reciben, tuvimos una dificultad durísima deportiva y humana (la muerte de Juan Izquierdo), el equipo se empieza a reencontrar nuevamente, empiezan a aparecer los chicos jóvenes. Estamos haciendo bien las cosas. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos muy contentos. Dependíamos de nosotros antes del partido y dependemos de nosotros ahora”.

En torno al lugar de Nicolás “Diente” López en el campo de juego, expresó: “Ayer, después de la charla con todo el grupo, tuvimos una charla preciosa (con Nicolás). Él tiene claro que no está jugando en la ubicación en el campo más adecuada para él. Esto trae diferentes puntos de vista. Para algunos los sistemas están por encima de los jugadores y para otros es al revés. Yo pienso que si Nicolás estuviera el 100% desde el punto de vista físico y técnico habría que buscar una situación para que haga la diferencia. Está en ese recorrido pero aún no lo alcanzó. Por eso hoy debemos darle supremacía al equipo. Creo que el equipo se encuentra mejor con tres volantes y por el momento nos mantendremos así”.