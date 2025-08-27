Los recuerdos a Juan Izquierdo al cumplirse un año de la muerte del futbolista de Nacional

Este 27 de agosto se cumple el primer año de la muerte de Juan Izquierdo, el futbolista uruguayo que jugaba en Nacional y que sufrió una arritmia cardíaca en el partido ante Sao Paulo de Copa Libertadores que se jugó el 22 de agosto en Morumbí.
Tras permanecer internado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, el 27 de agosto ocurrió su fallecimiento, lo que marcó un momento de mucho dolor para el fútbol uruguayo y mundial.
20240908 Homenaje de Nacional y Liverpool a Juan Izquierdo. Foto Inés Guimaraens (12).jpeg
Bandera para Juan Izquierdo
Foto: Inés Guimaraens
Los recuerdos para Juan Izquierdo
Al cumplirse un año de su fallecimiento, en las redes sociales circularon mensajes para recordar al defensa.
La Mutual de Futbolista publicó un posteo en las primeras horas de la jornada: “Un año sin Juan. Hoy recordamos con profundo respeto y cariño a Juan Manuel Izquierdo Viana, quien nos dejó el 27 de agosto de 2024. Futbolista, compañero y ejemplo. Su recuerdo permanece vivo en cada corazón del fútbol uruguayo”.
En Brasil, donde se siguió con mucha atención todo lo que vivió el futbolista, también lo recordó el diario deportivo Lance.
El homenaje de Nacional
Nacional decidió homenajearlo el pasado 22 de agosto, día en el que sufrió su quebranto de salud, con un acto íntimo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, a la que asistió la familia del jugador.
Los tricolores retiraron la camiseta número 3, que usaba el defensor, a modo de homenaje, la cual no se usará por tiempo indeterminado.
20250823 Nacional retiró el dorsal número 3 en homenaje a Juan Izquierdo; el presidente Ricardo Vairo y el expresidente Alejandro Balbi, acompañaron a los familiares del exfutbolista
Nacional retiró el dorsal número 3 en homenaje a Juan Izquierdo; el presidente Ricardo Vairo y el expresidente Alejandro Balbi, acompañaron a los familiares del exfutbolista
FOTO: @Nacional
