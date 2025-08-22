Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

El recuerdo de Alejandro Balbi a Juan Izquierdo a un año del día del partido de Nacional ante Sao Paulo en el que sufrió su quebranto de salud

Alejandro Balbi, quien era el presidente de Nacional en el momento de su muerte, lo recordó en sus redes

22 de agosto 2025 - 12:28hs
Bandera para Juan Izquierdo

Bandera para Juan Izquierdo

Foto: Inés Guimaraens

Este viernes 22 de agosto se cumple un año del partido de Nacional ante Sao Paulo en Brasil, en el que el zaguero tricolor Juan Izquierdo sufrió el quebranto de salud que días después le costó la vida tras estar internado.

En ese marco, el directivo de Nacional, Alejandro Balbi, quien era el presidente tricolor en aquel momento, lo recordó en sus redes.

20240908 Alejandro Balbi y José Luis Palma Homenaje de Nacional y Liverpool a Juan Izquierdo, familiares, madre. Foto Inés Guimaraens (14).jpeg
Alejandro Balbi y José Luis Palma

Alejandro Balbi y José Luis Palma

“Querido Juan… Un año que te fuiste… Sabés que la camiseta número 3 te va a tener presente eternamente y en Los Céspedes tu sonrisa permanente nos va a acompañar en los desafíos deportivos de todas las horas… Siempre con nosotros”, escribió el dirigente en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleBalbi21/status/1958873385372393507&partner=&hide_thread=false

Además, publicó una foto en la que se lo ve junto a Diego Polenta, en el sepelio del futbolista.

Juan Izquierdo
NACIONAL

A un año de la muerte de Juan Izquierdo, Nacional le realizará un homenaje íntimo en Los Céspedes y retirará su camiseta

Alejandro Balbi y dirigentes tricolores con Los del Parque en la Gala Gigante de Nacional
NACIONAL

El objetivo que busca la Fundación Nacional con su Gala Tricolor 2025, que tuvo su lanzamiento y en la que los hinchas podrán compartir una cena con los jugadores del plantel

Homenaje a Juan Izquierdo en Los Céspedes

Nacional realizará un homenaje íntimo a Juan Izquierdo este viernes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, como informó Referí.

A un año del 22 de agosto, en el que el jugador fue internado, falleciendo luego el 27 de agosto, los tricolores harán un acto íntimo para recordarlo, según informó Minuto 1 de radio Carve Deportiva y confirmaron a Referí desde el club.

20240908 Homenaje de Nacional y Liverpool a Juan Izquierdo. Foto Inés Guimaraens (20).jpeg
Pancarta de la hinchada de Nacional para Juan izquierdo

Pancarta de la hinchada de Nacional para Juan izquierdo

El homenaje a Juan Izquierdo será en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Se tratará de una ceremonia íntima, con compañeros y la familia del futbolista.

Además, según se informó, Nacional retirará la camiseta número 3, dorsal que usaba Izquierdo. Actualmente, ningún jugador del plantel utiliza ese número.

El cuadro para Juan Izquierdo en el vestuario de Los Céspedes
El cuadro para Juan Izquierdo en el vestuario de Los Céspedes

El cuadro para Juan Izquierdo en el vestuario de Los Céspedes

Según supo Referí, también se realizarán una serie de contenidos audiovisuales para recordar al futbolista y el retiro de la camiseta en principio no será para siempre, ya que es una medida de la actual directiva.

Los tricolores ya habían homenajeado al zaguero en el vestuario principal de Los Céspedes, donde permanece el locker del futbolista y se colocó una camiseta suya encuadrada para recordarlo.

También tuvo un emocionante reconocimiento en el Gran Parque Central en el primer partido que disputaron los albos luego de su partida, que casualmente fue ante Liverpool, uno de sus equipos y al que había regresado a los albos tras ser campeón uruguayo en 2023.

Temas:

Alejandro Balbi Juan Izquierdo Nacional

