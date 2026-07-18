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Las posiciones tras la victoria de Peñarol contra Boston River: el Carbonero empató a Deportivo Maldonado en la punta de la Tabla Anual

Nacional se mantiene a ocho puntos de los punteros gracias a la derrota de Deportivo Maldonado y de momento está sexto en la acumulada

18 de julio de 2026 18:10 hs
Eduardo Darias celebra su gol contra Boston River

Eduardo Darias celebra su gol contra Boston River

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Con esta victoria, el Manya sacó ventaja de cinco puntos en la punta del Grupo A del Torneo Intermedio, por lo que si no hay un ganador en el partido entre Central Español y Cerro Largo de este domingo a las 10:00, y Racing no vence a Cerro horas después, llegará a la séptima y última fecha del Intermedio ya clasificado a la final.

Además, Peñarol llegó a los 40 puntos en la Anual y empató en la cima a Deportivo Maldonado, que este sábado al mediodía perdió 1-0 con Progreso. Racing puede quedar a una unidad si le gana a Cerro.

Por otra parte, Nacional se mantiene a ocho puntos de los punteros gracias a la derrota de Deportivo Maldonado. De momento está sexto en la acumulada.

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