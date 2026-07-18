Peñarol 3-0 Boston River: el Carbonero fue efectivo, goleó al Sastre y trepó a la punta de la Tabla Anual

Peñarol goleó 3-0 Boston River este sábado por la tarde en el Campeón del Siglo , por la sexta fecha del Torneo Intermedio . El Carbonero volvió a la victoria, se afianzó en la punta de su zona y trepó a la punta de la Tabla Anual junto a Deportivo Maldonado.

Con el regreso de Matías Arezo y la inclusión de Leonel Jaime, Peñarol salió mejor al campo de juego a enfrentar a un Boston River que a último minuto perdió a Felipe Avenatti por lesión. Sin embargo, fue el Sastre el que tuvo las chances más claras al arranque, en especial un mano a mano de Francisco Bonfiglio contra Washington Aguerre que el delantero tiró afuera.

Un cambio de Diego Aguirre fue clave para empezar a enrumbar el encuentro: cambiar a Javier Cabrera al extremo izquierdo y a Jaime a la derecha. A los 39 el argentino junto marca y dejó solo a Umpiérrez por esa banda. El enganche centró al segundo palo y la pelota siguió de largo hacia la izquierda. Allí apareció justamente Cabrera, que volvió a centrar para la aparición de Eduardo Darias, que con un potente cabezazo puso el 1-0.

En el segundo tiempo Ignacio Ithurralde mandó a la cancha a Franco Pérez, que desequilibró por izquierda y generó varias oportunidades para Boston, que no las supo aprovechar.

Otra vez, goles errados son goles en contra. A los 80 Leonel Jaime mandó un tiro libre desde la izquierda al centro del área y Lucas Ferreira se adelantó a todos punteando la pelota. El desvío complicó a Martín González, que al intentar despejar terminó metiendo la pelota en su propio arco. Demasiada diferencia para un Carbonero que no había generado casi oportunidades en el segundo tiempo.

Y sin embargo, a los 91 los de Diego Aguirre ampliaron la diferencia. Nicolás Fernández envió un córner desde la izquierda al centro del área chica y Antúnez realizó un despeje corto. Por la derecha apareció el juvenil Ignacio Alegre, que centró al punto penal y se la dejó en la cabeza a Franco Romero, que la metió en el palo derecho del arquero sastre para poner el 3-0.

El Manya fue efectivo, y se fue con el arco en cero aunque por momentos sufrió la velocidad individual y de juego del Sastre. Llegará primero en su Grupo A a la última fecha del Torneo Intermedio y quedó primero junto a Deportivo Maldonado en la Tabla Anual.

Repasá el minuto a minuto del partido:

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Minuto 90+4: final del partido

Minuto 90+1: ¡Gooool de Peñarol! Nicolás Fernández envió un córner desde la izquierda al centro del área chica y Antúnez realizó un despeje corto. Por la derecha apareció el juvenil Ignacio Alegre, que centró al punto penal y se la dejó en la cabeza a Franco Romero, que la metió en el palo derecho del arquero sastre para poner el 3-0.

Minuto 80: ¡Gooool de Peñarol! Leonel Jaime envió un tiro libre desde la izquierda al medio del área, Lucas Ferreira se anticipó a todos punteándola con el pie izquierdo, y Martín González intentó un despeje que terminó con la pelota en su propio arco. Casi liquidado para Peñarol. Tras el gol Jaime se retiró del campo de juego sustituido y fue aplaudido por todo el estadio y sus compañeros. Por lejos, la figura del encuentro.

Minuto 77: Ferreira salva al Carbonero Agustín Amado realizó una gran jugada hasta línea de fondo y mandó un pase al medio del área. Aparecían varios jugadores solos, pero Ferreira se anticipó a todos y despejó la pelota desde el área chica.

Minuto 72: se retira sentido Lemos y sale Arezo Aguirre manda a la cancha a Franco Romero y Abel Hernández en lugar de Mauricio Lemos y Matías Arezo. Lemos se retiró con una molestia en la rodilla, en lo que es una nueva alerta para la sanidad del Carbonero.

Minuto 67: cerca Arezo Jaime consiguió un tiro libre en el medio de la medialuna tras una gran apilada, y Arezo se hizo cargo del disparo, que se fue alto.

Minuto 63: amonestan a Jaime, con un reclamo en el medio El argentino fue amonestado por una dura falta de atrás, pero cuando Burgos se acercó le mostró que tenía sangre en la rodilla por una falta previa. La repetición mostró una plancha de Martín González al extremo que pasó desapercibida.

Minuto 61: Barboza salva a Peñarol Amado metió un exquisito pase al vacío para Franco Pérez, que encaró al golero Aguerre con tiempo y espacio para disparar. Sin embargo, Barboza se repuso rápido y le punteó la pelota de atrás al extremo para salvar al Carbonero.

Minuto 57: se vuelve a salvar Peñarol Franco Pérez volvió a ganarle la carrera a Barboza por izquierda y mandó un potente centro al medio. Aguerre despejó al medio, y allí apareció Muñoa, que no pudo conectar cómodo y envió la pelota afuera cuando el arquero estaba lejos de su arco.

Minuto 55: Antúnez salva en dos oportunidades al Boston Cabrera recibió a metros de la medialuna y probó un disparo de larga distancia que Antúnez despejó al córner. Segundos después, Barboza envió un pase exquisito a Umpiérrez para dejarlo mano a mano contra el arquero del Sastre, pero este achicó rápido y atajó nuevamente.

Minuto 45: arranca el segundo tiempo, con dos cambios en Boston River Ingresaron Franco Pérez y Facundo Aristegui, y se retiraron Leandro Suhr y Jair González.

Minuto 45+1: final del primer tiempo

Minuto 39: ¡Goooool de Peñarol! Aguirre cambió a los extremos de costado. Jaime pasó a la derecha, y comenzó una jugada en la que dejó solo a Umpiérrez cerca de la línea de fondo. El 32 mandó el centro, la pelota siguió de largo luego de que Arezo no la alcanzara, y por la izquierda apareció Javier Cabrera, recién cambiado de lado. El extremo la volvió a mandar al área y allí estaba Eduardo Darias, que con un potente cabezazo puso el 1-0. Martín González protestó una falta de Arezo en el salto previo al gol, pero Burgos y el VAR desestimaron. El zaguero no cesó en su protesta y se llevó la amarilla antes de que reanudara el juego. Eduardo Darias celebra su gol contra Boston River Foto: Dante Fernández / FocoUy

Minuto 36: primera chance de Peñarol y primera amarilla para Boston Leonel Jaime fue el encargado del primer tiro al arco de Peñarol, encarando de la derecha hacia adentro y disparando desde el borde del área a las manos de Antúnez. En la reposición, Francisco Bonfiglio le pegó un codazo a Barboza en un duelo aéreo y se llevó la primera amarilla del partido.

Minuto 35: Aguerre salva al Carbonero Sigue creciendo Boston River en el Campeón del Siglo. Ahora Yair González tuvo un disparo cerca del área y Washington Aguerre debió volar para sacarle por arriba. Peñarol sigue merodeando el área del visitante, pero no logra generar chances, mientras el Boston cada vez juega mejor.

Minuto 23: increíble el gol que se pierde Bonfiglio El Sastre recuperó en zona alta, y Agustín Amado dejó solo frente al golero a Bonfiglio con un pase al vacío. El delantero se acomodó y con tiempo y espacio intentó colocar la pelota arriba, pero su disparo se fue alto. Se pierde la más clara el Sastre.

Minuto 20: otra vez cerca el Sastre Facundo Muñoa encabezó una contra a pura velocidad. Tras sacarse a Lucas Hernández de encima, mandó un pase al medio del área al que Bonfiglio no llegó por centímetros. Peñarol la tiene, merodea el área rival, pero es el Boston el que ha llegado con más peligro al arco del Carbonero.

Minuto 12: la primera la tuvo Boston River Leandro Suhr encaró por la banda izquierda y le ganó en velocidad a Brian Barboza para enviar un centro al medio del área. Allí apareció Bonfiglio, que cabeceó suave y le dejó la pelota servida a Aguerre.

Minuto 10: Peñarol mejor pero sin profundidad El Carbonero arrancó mejor el partido. Cabrera por derecha encuentra espacios para avanzar, el medio de la cancha recupera en el medio rival y Boston solo tiene la pelota en su terreno. Sin embargo, al local le falta culminar las jugadas para traducir ese dominio en chances de gol.

Minuto 0: comenzó el partido en el Campeón del Siglo Antes de que Javier Burgos diera inicio al encuentro, se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del juvenil de Liverpool Aldo Pepe. La barra de Peñarol tampoco lo respetó.

Suena el Himno Nacional Comenzó a entonarse el Himno Nacional en el Campeón del Siglo como es costumbre en las fechas patrias, en este caso por un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución. La barra brava de Peñarol, de todas formas, continuó cantando sus canciones.

Felipe Avenatti es baja de último momento Según informó la transmisión oficial del encuentro, Avenatti venía con una sobrecarga en la semana, se probó en el calentamiento y finalmente se decidió que no jugara el partido. Yair González ingresa en su lugar.

Diego Aguirre: "Me gustaría mostrar una mejora en el juego" "Hay que ganar pero me gustaría mostrar una mejora en el juego, en lo futbolistico, ganar mereciendo", expresó el DT de Peñarol, Diego Aguirre, en una entrevista con la transmisión oficial del encuentro. Consultado sobre las lesiones que afectaron al plantel, respondió: "Estamos con muy buenos jugadores en campo, la posibilidad de que juegue Jaime que es una linda apuesta. Es un equipo fuerte más allá de las ausencias" Sobre Boston, afirmó que "todos los equipos son duros, están bien, cada partido cuesta". "Tenemos que mentalizarnos en dar el máximo y en ganar", concluyó.

Tres cambios en Peñarol Maximiliano Olivera y Jesús Trindade se retiraron lesionados en el partido ante Racing, y en su lugar ingresarán Lucas Hernández y el argentino Leonel Jaime. Leandro Umpiérrez pasa de la izquierda (donde estará Jaime) a la mediapunta. Por otra parte, Diego Aguirre le devolvió la titularidad a Matías Arezo tras sus dos partidos de suspensión, y Abel Hernández vuelve al banco de relevos.

Los árbitros del partido La terna arbitral principal estará encabezada por el juez Javier Burgos, acompañado por los asistentes Andrés Nievas y Marcos Rosamen. El cuarto árbitro será Leandro Lasso y en el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad.

Confirmado Boston River Ignacio Ithurralde pondrá a los siguientes once jugadores en cancha: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Agustín Aguirre, Freddy Martínez; Rodrigo Saravia, Agustín Amado; Leandro Suhr, Francisco Bonfiglio, Facundo Muñoa; Felipe Avenatti. En el banco estarán: Juan González, Mateo Rivero, Jairo O'Neill, Rafael Haller, Lautaro Vázquez, Gastón Ramírez, Facundo Aristegui, Facundo Pérez, Agustín Fernández y Yair González. .Los 11 que parará Nacho Ithurralde.#SomosBostonRiver pic.twitter.com/K5Oy7mgOlJ — BOSTON RIVER (@bostonriver) July 18, 2026

Confirmado Peñarol Diego Aguirre eligió al siguiente once para enfrentar a Boston River: Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Lucas Hernández; Nicolás Fernández, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Leonel Jaime; Matías Arezo. En el banco de suplentes estarán: Sebastián Britos, Franco Romero, Kevin Rodríguez, Ignacio Alegre, Tomás Olase, Germán Barbas, Julio Daguer, Luis Angulo, Facundo Batista y Abel Hernández. Son los 11 de Diego. pic.twitter.com/ev3oGaXEPz — PEÑAROL (@OficialCAP) July 18, 2026

¿Se va Leandro Umpiérrez? Distintos medios informan que Leandro Umpiérrez es sondeado por clubes de México, Estados Unidos y Medio Oriente, por lo que podría salir en este periodo de pases. Por esto, Peñarol está en la búsqueda de un mediapunta para suplir al juvenil carbonero, que en los últimos días se casó con su pareja. Leandro Umpiérrez llegando al Campeón del Siglo para el partido contra Boston River Foto: Peñarol

Así están las tablas de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual antes del partido

Peñarol puede empatar a Deportivo Maldonado en la punta de la Tabla Anual Progreso le ganó 1-0 Deportivo Maldonado por la sexta fecha del Torneo Intermedio en el Parque Paladino. El locatario sumó puntos claves para no perder pisada en la lucha por la salvación, mientras que el Depor perdió la punta del Grupo B del Intermedio, que ahora es de Wanderers, y Peñarol lo puede empatar en la cima de la Tabla Anual.

Así se ve el vestuario de Peñarol en la previa del partido Vs s s pic.twitter.com/aUf4wDlpHb — PEÑAROL (@OficialCAP) July 18, 2026

Los convocados de Peñarol, con la vuelta de Arezo Horas antes del partido el Carbonero publicó en sus redes sociales la lista de convocados para el encuentro. La principal novedad es la vuelta de Matías Arezo, que retorna al equipo tras los dos partidos de suspensión que sufrió por ser expulsado en el encuentro ante Central Español, antes del receso por el Mundial 2026. Será el primer partido de Arezo desde que Peñarol compró su pase por US$ 3,5 millones a Gremio, y firmó un contrato hasta 2029. Entre su pasaje de 2023 y su actual estadía en el Mirasol el delantero lleva 87 partidos jugados con la camiseta oro y carbón, con 42 goles anotados. Por otra parte, el Carbonero tendrá tres bajas para el partido de este sábado, incluyendo a dos jugadores que fueron titulares en el anterior encuentro ante Racing. Uno de ellos será el capitán Maximiliano Olivera, que sufrió un desgarro en el partido del pasado fin de semana, del cual salió en el entretiempo. El otro es Jesús Trindade, que salió sentido de ese cruce en el primer tiempo y tampoco estará a la orden. El otro que no estará es Eric Remedi, que continúa suspendido por su expulsión ante Central. Lista de jugadores convocados para el partido frente a Boston River, por la Fecha 6 del Torneo Intermedio, @LigaAUF.Suspendido: Eric Remedi. pic.twitter.com/wCEiLek7Pa — PEÑAROL (@OficialCAP) July 18, 2026

Espinosa llegó a Uruguay para convertirse en jugador de Peñarol El lateral uruguayo Thiago Espinosa llegó este sábado por la mañana a Uruguay para convertirse en nuevo jugador de Peñarol, a donde llegará cedido desde el América de México. En una rueda de prensa realizada en el Aeropuerto de Carrasco, Espinosa destacó su alegría por llegar a Peñarol, club del que es hincha y en el que se formó antes de que el Mirasol lo liberara y recalara en Racing, donde debutó en Primera y logró el pase a México. "No es solo mi sueño, es el sueño de mi familia, de mis amigos y de todos los que me conocen y saben lo que luché durante diez años para debutar en Peñarol. Estoy muy contento de llegar al club del que soy hincha. Ahora hay que meterle y a fin de año salir campeón", expresó Espinosa.