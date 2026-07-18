Las pistas que dio Lionel Scaloni en el entrenamiento de Argentina pensando en la final del Mundial 2026

La selección Argentina se entrenó este sábado en Nueva York, a falta de un día de la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium, y Lionel Scaloni dio algunas pistas e indicios del equipo titular que tiene en mente para disputar el partido definitivo.

Si bien en el entrenador de la selección Argentina confirma el 11 titular el mismo día del partido un par de horas antes, en el entrenamiento de este sábado Scaloni repartió algunas pecheras a la hora de la práctica de fútbol que da indicios a una posible alineación o, al menos, en que puestos presenta dudas el DT argentino.

El entrenamiento de hoy, a diferencia del viernes, fue a puertas abiertas para la prensa en los primeros 15 minutos. Sin embargo, los jugadores iniciaron en el gimnasio y salieron más tarde de lo planeado al campo.

De esta manera, si bien se entrenaron bajo la lluvia, Argentina le saca ventaja a España, que decidió cancelar su práctica en el campo de juego "siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos", según indicaron.

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Los indicios que dio Lionel Scaloni de cara a la final

Del lado del cuerpo técnico de Scaloni, decidieron esperar un poco que el clima mejorara y finalmente pudieron entrenarse. En los trabajos, como es habitual, el DT repartió 13 pecheras y la novedad fue que le entregó una a Gonzalo Montiel y no a Nahuel Molina, lo que podría ser un indicio del once de la final, aunque no está confirmado.

Además, le dio pecheras a los diez titulares del otro día ante Inglaterra, más Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes podrían ingresar en el once. El volante de Inter Miami competiría con Giuliano Simeone, mientras que el de Betis podría meterse por Leandro Paredes, quien no está al cien por ciento desde lo físico.