El desenlace del Mundial 2026 dejó un veredicto unánime en los medios de comunicación de todo el planeta. La victoria de la selección española por 1-0 frente a Argentina no solo ha sido celebrada por el éxito deportivo de la roja, sino que fue interpretada por los analistas internacionales como un triunfo del juego limpio sobre la hostilidad. Las crónicas coinciden en que el resultado final es un acto de justicia poética para el torneo.

Los principales diarios deportivos coinciden al señalar que el combinado dirigido por Luis De la Fuente rescató los valores más puros del deporte frente a una versión albiceleste que decepcionó profundamente.

Las críticas hacia la delegación sudamericana no se centran únicamente en su escaso volumen de juego durante los 120 minutos, sino en la cuestionable conducta de sus futbolistas.

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La tensión vivida sobre el césped, que incluyó la expulsión de Enzo Fernández tras un tenso cierre de partido, dejó una imagen muy dañada del equipo capitaneado por Lionel Messi.

Por el contrario, los elogios hacia España se han multiplicado. Diversas publicaciones de prestigio sitúan a este bloque histórico como la gran dinastía del fútbol en lo que va de siglo, equiparando su impacto al ciclo glorioso que encadenó trofeos entre 2008 y 2012. Con esta nueva estrella en el pecho, que se suma a la reciente Eurocopa y al Mundial de Sudáfrica, el fútbol español reafirma su hegemonía conceptual y estilística en el panorama internacional.

"Fútbol 1-Criminales 0", tituló Le Parisien de Francia una nota que extrae del diario inglés The Telegraph, y se extendió.

Los ingleses escribieron textualmente: "Fútbol 1-Criminales 0. Hizo falta ir al alargue a para llegar a esto, pero afortunadamente el deporte triunfó. España ganó la Copa del Mundo y todos salimos ganando"

El artículo también señala que los medios internacionales le agradecieron a España el haber "salvado al fútbol" frente a unos jugadores argentinos a los que definieron como "liquidados por su comportamiento", en referencia a los cruces y la tensión tras el final del partido.

En cambio, ensalzó la producción de España en lo que fue esta final en la que consiguió su segunda estrella.

"La selección más grande del siglo XXI", expresa y llena de elogios a España por su palmarés acumulado (dos Mundiales y tres Eurocopas).

La prensa internacional describe este desenlace como un alivio colectivo para el fútbol de selecciones. Mientras que España consolida su leyenda a través de la pelota, Argentina se despide del torneo rodeada de reproches globales por su comportamiento destructivo dentro del campo, firmando una página que empaña su historia reciente en las grandes citas.