Llamado laboral del MGAP con sueldo de más de $ 91 mil por 20 horas semanales: mirá requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) abrió un llamado laboral para la contratación de un gestor para tareas de articulación entre el Programa en Alimentos y Salud Humana (PAyS) y el Sector Productivo Nacional. La modalidad de contratación es mediante arrendamiento de servicio, ofreciendo un sueldo mensual de $91.128 por una jornada laboral de 20 horas semanales. El plazo para postularse vence el 22 de abril.

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Actividades y tareas del gestor en el MGAP Las tareas estarán enfocadas en el desarrollo e implementación de servicios científico-tecnológicos del PAyS, la planificación estratégica para la vinculación del programa con el sector productivo y el posicionamiento y sostenibilidad del PAyS. Las especificaciones de cada una de estas áreas se detallan en el PDF adjunto al llamado.