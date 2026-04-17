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Llamado laboral del MGAP con sueldo de más de $ 91 mil por 20 horas semanales: mirá requisitos y cómo anotarse

El plazo para postularse en el llamado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca vence el 22 de abril

17 de abril de 2026 8:31 hs
Llamado laboral del MGAP

Llamado laboral del MGAP

Pexels (archivo)

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) abrió un llamado laboral para la contratación de un gestor para tareas de articulación entre el Programa en Alimentos y Salud Humana (PAyS) y el Sector Productivo Nacional. La modalidad de contratación es mediante arrendamiento de servicio, ofreciendo un sueldo mensual de $91.128 por una jornada laboral de 20 horas semanales. El plazo para postularse vence el 22 de abril.

Actividades y tareas del gestor en el MGAP

Las tareas estarán enfocadas en el desarrollo e implementación de servicios científico-tecnológicos del PAyS, la planificación estratégica para la vinculación del programa con el sector productivo y el posicionamiento y sostenibilidad del PAyS. Las especificaciones de cada una de estas áreas se detallan en el PDF adjunto al llamado.

Requisitos excluyentes:

  • Formación académica: Título profesional en ciencia y tecnología de alimentos, medicina, ingeniería en alimentos, bioquímica, biotecnología, nutrición o carreras afines. Se requiere además formación complementaria en gestión de la innovación, transferencia tecnológica o desarrollo de negocios.
  • Experiencia: Mínimo dos años en funciones de vinculación, transferencia de conocimiento, desarrollo de negocios tecnológicos o similares. Experiencia previa en al menos dos proyectos relacionados con alimentos, salud y/o la industria biotecnológica.
  • Conocimientos: Formación en propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Nivel de inglés intermedio-avanzado.

Requisitos no excluyentes:

  • Conocimiento del ecosistema de innovación, convocatorias de I+D+i y fondos de financiamiento local.
  • Habilidades de comunicación y negociación.
  • Cursos en normativa alimentaria.
  • Autonomía, proactividad y organización.
  • Capacidad para articular actores de diferentes sectores, como la academia y la empresa.
  • Orientación a resultados y resolución de problemas.

¿Cómo postularse?

Los interesados deben completar el formulario de inscripción disponible en la página web del MGAP, adjuntando su currículum vitae en formato PDF e indicando el número de referencia (Nº 5905/2026). Para consultas, pueden escribir al correo [email protected]. Las postulaciones ya están abiertas y el período de recepción de candidaturas finalizará el 22 de abril.

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