Llamado laboral del MGAP con sueldo de más de $ 91 mil por 20 horas semanales: mirá requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) abrió un llamado laboral para la contratación de un gestor para tareas de articulación entre el Programa en Alimentos y Salud Humana (PAyS) y el Sector Productivo Nacional. La modalidad de contratación es mediante arrendamiento de servicio, ofreciendo un sueldo mensual de $91.128 por una jornada laboral de 20 horas semanales. El plazo para postularse vence el 22 de abril.
Actividades y tareas del gestor en el MGAP
Las tareas estarán enfocadas en el desarrollo e implementación de servicios científico-tecnológicos del PAyS, la planificación estratégica para la vinculación del programa con el sector productivo y el posicionamiento y sostenibilidad del PAyS. Las especificaciones de cada una de estas áreas se detallan en el PDF adjunto al llamado.
Requisitos excluyentes:
- Formación académica: Título profesional en ciencia y tecnología de alimentos, medicina, ingeniería en alimentos, bioquímica, biotecnología, nutrición o carreras afines. Se requiere además formación complementaria en gestión de la innovación, transferencia tecnológica o desarrollo de negocios.
- Experiencia: Mínimo dos años en funciones de vinculación, transferencia de conocimiento, desarrollo de negocios tecnológicos o similares. Experiencia previa en al menos dos proyectos relacionados con alimentos, salud y/o la industria biotecnológica.
- Conocimientos: Formación en propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Nivel de inglés intermedio-avanzado.
Requisitos no excluyentes:
- Conocimiento del ecosistema de innovación, convocatorias de I+D+i y fondos de financiamiento local.
- Habilidades de comunicación y negociación.
- Cursos en normativa alimentaria.
- Autonomía, proactividad y organización.
- Capacidad para articular actores de diferentes sectores, como la academia y la empresa.
- Orientación a resultados y resolución de problemas.
¿Cómo postularse?
Los interesados deben completar el formulario de inscripción disponible en la página web del MGAP, adjuntando su currículum vitae en formato PDF e indicando el número de referencia (Nº 5905/2026). Para consultas, pueden escribir al correo [email protected]. Las postulaciones ya están abiertas y el período de recepción de candidaturas finalizará el 22 de abril.