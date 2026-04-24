Cosmos: el megaproyecto de US$ 220 millones, el más grande jamás encarado en Uruguay, que transforma el mapa inmobiliario de Montevideo

Montevideo suma un nuevo hito urbano. El pasado martes se inauguró COSMOS , un ambicioso desarrollo de uso mixto que, con una inversión de US$ 220 millones , se posiciona como el proyecto inmobiliario más grande en la historia del país.

El complejo ya muestra señales de dinamismo, con un 60% de las viviendas ocupadas y cerca de un 30% de ocupación en oficinas y locales comerciales.

La presentación oficial reunió a autoridades de gobierno , entre ellas la vicepresidenta Carolina Cosse , además de referentes del sector empresarial y de la arquitectura , en un evento que marcó la puesta en marcha formal de una iniciativa que promete transformar el principal centro de negocios de la ciudad.

DSC01229 Leonardo Isoardi, Eduardo Campiglia, Carolina Cosse, Ernesto Kimelman.

Detrás del diseño está el estudio Kimelman Moraes, cuyo director, Ernesto Kimelman, definió a Cosmos como “la conclusión de un proceso muy largo y trabajoso”, que implicó años de planificación, ejecución y una trayectoria de más de tres décadas vinculada al desarrollo de esa zona de Montevideo.

Es el proyecto más grande que se ha encarado en la historia de la industria inmobiliaria de Uruguay Es el proyecto más grande que se ha encarado en la historia de la industria inmobiliaria de Uruguay

DSC01201 Ernesto Kimelman, director de Kimelman Moraes.

El complejo se estructura en distintos componentes que integran trabajo, vivienda y servicios en un mismo entorno. Uno de sus ejes es Cosmos Tower, un edificio corporativo de 29 pisos con oficinas categoría AAA, certificación LEED y más de 2.000 m² de amenities premium. Con plantas de hasta 1.300 m², infraestructura tecnológica avanzada y espacios como auditorio, salas de reuniones y un restaurante panorámico con vistas 360° al Puerto del Buceo, apunta a atraer a grandes empresas y potenciar la actividad corporativa.

En paralelo, Cosmos Home introduce una propuesta residencial que combina diseño contemporáneo, vistas privilegiadas y servicios de alto nivel. El edificio ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, además de lofts, junto a amenities como gimnasio, cowork, salones gourmet, barbacoas y un rooftop pensado para el encuentro y el relax.

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La flexibilidad laboral también tiene su lugar en Cosmos Flex, un concepto orientado a oficinas equipadas y personalizables, listas para operar bajo un modelo “todo incluido”. Con espacios modulares, contratos adaptables y un rooftop que fomenta el networking, responde a las nuevas dinámicas de trabajo que priorizan la colaboración y la adaptabilidad.

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El desarrollo se completa con Cosmos Shops, un paseo comercial y gastronómico que busca dar vida al entorno y generar un punto de encuentro abierto. Con propuestas como Parada Barra y Dashi Sushi, además de tiendas, cafés y espacios al aire libre en una plaza central, el complejo trasciende lo inmobiliario para convertirse en una comunidad activa.

Ubicado en el corazón del principal distrito de negocios de Montevideo, Cosmos no solo redefine estándares en arquitectura y servicios, sino que también refleja una tendencia global hacia la integración de usos en un mismo espacio, donde vivir, trabajar y disfrutar conviven en equilibrio.

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Para Kimelman, el proyecto sintetiza décadas de evolución urbana y marca un punto de inflexión. Para la ciudad, representa una apuesta fuerte a consolidar su perfil corporativo y residencial en clave contemporánea.