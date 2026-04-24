Mientras el gobierno analiza gravar a los vehículos eléctricos porque "el producto ya se instaló", el sector privado advierte que representan apenas el 2% del parque automotor

Amparado en la Ley de Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa pasar a gravar a los autos eléctricos con Imesi —impuesto del que hoy están exonerados este tipo de vehículos, según dispuso el gobierno anterior con el afán de promover la electromovilidad—.

Según afirmó el gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), Ignacio Paz , a El Observador aún no hay “nada concreto”, pero el tema está sobre la mesa y el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra en una fase de recabar información para tomar la decisión acertada .

En este contexto, se dieron los últimos intercambios entre el MEF y ACAU. “Nosotros tenemos experiencia, conocemos el mercado y sabemos cómo se mueve, la tributación lo que hace es direccionar el consumo” , afirma el titular de la gremial empresarial que celebra que la cartera los tome como interlocutores en este caso y prefiere no arriesgar de cuánto podría ser el gravamen ni a qué vehículos hasta que el gobierno no presente una propuesta concreta.

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“El Ministerio está recabando información para poder regular con criterio y eso me parece sumamente positivo, pero no hay nada resuelto”, estimó Paz.

En entrevista con Radiomundo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, recordó que la Ley de Presupuesto habilita “modificaciones en función del valor de los vehículos para los autos eléctricos”.

El ministro argumentó que las ventas de automóviles eléctricos e híbridos en el primer trimestre del año fueron mayores que las de combustión. “¿Qué demuestra esto? Que los estímulos tributarios que los gobiernos han puesto sobre la mesa para vehículos eléctricos han tenido un resultado extraordinario”, subrayó Oddone y apuntó que se incrementó “extraordinariamente el parque automotriz de vehículos eléctricos e híbridos, persiguiendo el objetivo de la descarbonización, que es un objetivo que el gobierno anterior perseguía y que nosotros perseguimos”.

Partiendo de esta premisa, Oddone sostuvo que tal como ocurre en Costa Rica —que acaba de establecer un cronograma de adecuación tributaria—, “uno tiene que moderarlo cuando el producto ya se instaló, la confianza en el producto ya se puso y no es necesario promoverlo con tanta intensidad”.

En este sentido, Oddone señaló que las modificaciones afectarían a los vehículos de alta gama, “donde no hay ninguna razón para estimularlos”, algo que también fue recomendado por la Unidad Temática de Economía del Frente Amplio en un informe difundido en los últimos días. Pero Oddone hizo la salvedad de que eventualmente esa revisión impositiva podría afectar también a otros vehículos. “Siempre estamos hablando de vehículos para uso recreativo”, aclaró e hizo hincapié en que se excluyen de la revisión los utilitarios, los vehículos de transporte y las maquinarias.

La tercera “señal en contra”

Consultado previo a las declaraciones de Oddone acerca de si es el momento de desincentivar la compra de vehículos eléctricos, Paz se mostró en desacuerdo.

El titular de ACAU sostuvo que Uruguay asumió “compromisos internacionales” tendientes a ir rumbo a la rápida introducción en electromovilidad, entre los que destacó la COP26, y afirmó que para alcanzar las metas establecidas en esos acuerdos es necesario un “impulso importante”.

“El impulso que estamos teniendo es importante y está dando resultados, pero está recién en un principio. No olvidemos que de lo que hoy circula por la calle, tan solo el 2 % es eléctrico”, explicó.

Paz remarcó además que de darse esta carga tributaria sería “una señal en contra que se suma a otras dos”: la suba de la tarifa eléctrica para los cargadores eléctricos y la suba de la patente de los eléctricos.

Por otra parte, el titular de ACAU evaluó que Uruguay genera casi toda su energía en base a renovables y que en la noche se desperdicia mucha de esa energía por no tener capacidad de almacenar. “Ahí es cuando los vehículos eléctricos principalmente cargan, entonces cierra esa ecuación y esa política pública de que energía que estás desperdiciando en la noche se pueda aprovechar a través de la movilidad eléctrica”, concluyó.