Movida gerencial: cambios en la fintech Getnet, dos socios que se suman a la agencia Notable y un nuevo presidente en Urutec

La agenda corporativa volvió a moverse en los últimos días a nivel local, con cambios en posiciones de liderazgo dentro de empresas vinculadas a los medios de pago, la tecnología y la publicidad . A nivel internacional, además, una de las grandes compañías cerveceras anunció un nuevo liderazgo, en el que eligió por primera vez a un ejecutivo externo para ocupar el cargo de CEO.

En esta nueva edición de Movida Gerencial, Café & Negocios repasa quiénes son los ejecutivos y profesionales que asumieron nuevos desafíos , qué trayectoria los respalda y cuáles serán sus principales objetivos al frente de sus nuevas responsabilidades.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay:

Movida gerencial: Cipriani Punta tiene nuevo director de ventas, Qubika designó líder en ciberseguridad y científico uruguayo vuelve al país para promover la innovación en una startup

Movida gerencial: Jetmar tiene nuevo director de operaciones, Promtior suma un liderazgo clave y consultora global designa a su ejecutiva en Uruguay

Luego de 19 años de trayectoria dentro del Grupo Santander, Juan Manuel Gasparri comienza una nueva etapa profesional como director general de Getnet Uruguay , la plataforma de soluciones de pago del grupo.

El ejecutivo, que es contador público por la Universidad ORT y cuenta con un MBA por el IEEM, ocupó durante su trayectoria en Santander posiciones de liderazgo vinculadas a medios de pago, productos y segmento retail. Durante ese período participó en iniciativas orientadas a la evolución de los medios de pago, la experiencia de clientes y el desarrollo de programas de fidelización.

“Asumir la dirección general de Getnet Uruguay implica liderar una compañía en una etapa clave de crecimiento y transformación. También representa la oportunidad de potenciar aún más las sinergias con el Grupo Santander y seguir consolidando a Getnet como un actor relevante en el ecosistema de pagos del país”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios.

Dentro de sus objetivos, adelantó, estará fortalecer la cercanía con los clientes, acelerar la adopción de soluciones digitales y continuar desarrollando herramientas que ayuden a los comercios a vender más, gestionar mejor sus operaciones y ofrecer una mejor experiencia a sus consumidores.

Victoria Boni y Martín Rumbo son los nuevos socios de Notable

Notable, agencia de publicidad fundada por Pipe Stein y Diego Lev, anunció en los últimos días la incorporación de dos nuevos socios a su operación. Se trata de Victoria Boni, managing director de la empresa, y Martín Rumbo director general creativo

“Nos llena de orgullo este paso, que hace honor al presente de la agencia y nos potencia hacia el futuro. El liderazgo de Victoria y de Martín nos ha transformado como equipo”, dijeron desde Notable.

En este sentido los fundadores detallaron que el perfil de Boni combina visión, criterio y experiencia y destacaron su capacidad para construir equipos, articular proyectos y conectar con las necesidades de los clientes. En tanto, en el caso de Rumbo señalaron que este aporta una mirada creativa, una energía única para transformar ideas en realidad y una sensibilidad especial para inspirar, desafiar y potenciar el talento de quienes lo rodean.

“Con Victoria y con Martín compartimos más que horas de trabajo y amistad, compartimos los valores que nos hacen lo que somos hoy como agencia”, sostuvieron.

Ignacio Arechavaleta asume como nuevo presidente de Urutec

Ignacio Arechavaleta asumió como presidente de Urutec, empresa encargada de operar la infraestructura de pagos y transferencias bancarias del sistema financiero uruguayo, en reemplazo de Mariela Espino, gerenta general del Banco República.

El nuevo presidente cuenta con una extensa trayectoria en el sector financiero uruguayo y actualmente se desempeña como director de Banca Minorista de Itaú, cargo que ocupa desde 2021. Previamente desarrolló gran parte de su carrera en esa institución, donde ejerció distintas responsabilidades ejecutivas durante más de 25 años, además fue gerente general de OCA.

“Es un honor asumir la presidencia de Urutec en una etapa de importantes desafíos y oportunidades para el sistema financiero. La compañía cumple un rol esencial en la infraestructura de pagos del país”, expresó Arechavaleta.

En esta línea sostuvo que su compromiso será contribuir al crecimiento de la empresa, que en 2025 procesó cerca de 90 millones de transferencias, fortaleciendo la seguridad, la eficiencia y la innovación de los servicios.

Movida gerencial internacional: Heineken renueva su liderazgo y elige por primera vez a un ejecutivo externo para ocupar el cargo de CEO

La empresa cervecera de origen holandes Heineken anunció que a partir del próximo 1 de octubre de 2026 tendrá un nuevo CEO. Se trata del brasileño Rafael Oliveira, ejecutivo que hasta el momento dirigía la operación de JDE Peet’s, empresa mundial dedicada al café y quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en liderazgo transformacional, tanto en mercados desarrollados como emergentes. El cambio se da luego de que el anterior director ejecutivo, Dolf van den Brink, anunció su dimisión en enero y constituye la primera vez que la compañía designa a una persona ajena a la empresa para su puesto más alto.

“Me siento honrado y entusiasmado de incorporarme a Heineken, una de las compañías y carteras de marcas más icónicas del mundo. Como admirador desde hace mucho tiempo de la historia y el impacto global de Heineken, estoy encantado de tener la oportunidad de liderar esta gran empresa en su próxima etapa”, sostuvo Oliveira en un comunicado emitido por la empresa.

En cuanto a sus objetivos, el ejecutivo señaló que está convencido de que la empresa acelerará su crecimiento, impulsará la productividad y se preparará para el futuro, conquistando a los consumidores de todo el mundo.