Caída global de Instagram y Facebook: usuarios reportan fallas en las redes de Meta

Las redes sociales Instagram y Facebook , ambas propiedad de Meta , registraron fallas este viernes que afectaron a usuarios en distintas partes del mundo , con reportes de problemas para acceder a las plataformas, cargar contenidos y utilizar algunas de sus funciones.

Según los reportes publicados en el sitio especializado Downdetector , las incidencias comenzaron a multiplicarse sobre las 10:30 (hora uruguaya). Los usuarios informaron dificultades para iniciar sesión, cargar publicaciones, actualizar contenidos y enviar mensajes.

Por el momento, Meta no informó oficialmente cuál es el origen de la falla ni cuánto tiempo podría demorar la normalización completa de los servicios.

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Entre los inconvenientes más frecuentes aparecen errores de carga en las aplicaciones, problemas para acceder a las cuentas y fallas en algunas herramientas de mensajería.

Las incidencias fueron reflejadas por miles de usuarios a través de plataformas de monitoreo de servicios digitales, que permiten detectar interrupciones a partir de reportes realizados en tiempo real.

No es la primera vez que las plataformas de Meta sufren interrupciones de este tipo. En ocasiones anteriores, tanto Facebook como Instagram registraron caídas parciales o globales que afectaron a millones de usuarios durante varias horas.