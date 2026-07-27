Tokenización, futuro del Bitcoin e inteligencia artificial: qué trae el Blockchain Summit Global

Blockchain Summit Global tendrá el próximo viernes 31 de julio su octava edición, otra vez, en el Hotel Radisson de Montevideo con una agenda centrada en identidad digital, infraestructura financiera y tokenización.

"Este año tenemos una agenda muy cargada, con oradores de mucha calidad", dijo Ignacio Varese, cofundador y director del evento.

La identidad digital en blockchain es uno de los ejes de esta edición, junto con el uso de la tecnología en la infraestructura financiera . Según Varese, se abordará "cómo hoy el sistema financiero está siendo afectado por las nuevas soluciones blockchain", con foco en pagos digitales, transferencias y remesas.

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El bloque de regulación tendrá al Banco Central en el centro. Jorge Ponce, intendente de Regulación Financiera del Banco Central, participará junto a abogados para discutir la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) , además de stablecoins y sandbox, temas que la autoridad monetaria viene trabajando.

La agenda incluye tokenización con ejemplos reales de uso, una discusión sobre el futuro del Bitcoin y un espacio para compliance, que "ahora está siendo muy importante por toda la regulación nueva", según el organizador.

Inteligencia artificial, ciberseguridad y computación cuántica

El Summit suma temáticas más allá del blockchain. Cristina Mayr, directora de la carrera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo, dará una charla sobre computación cuántica y su impacto en la criptografía y la ciberseguridad, presentada como "la próxima gran revolución de blockchain".

En inteligencia artificial habrá oradores de empresas líderes en Uruguay, que hablarán sobre el futuro del trabajo, proyectos en curso y talleres prácticos. El programa también incluye ciberseguridad, con foco en cómo la ciberdelincuencia afecta hoy al sector.

Bruno Gili, director de Uruguay Innova, participará para hablar de innovación en Uruguay y del nuevo Laboratorio de Inteligencia Artificial. El evento también tendrá una alianza con Ethereum Uruguay: allí se presentarán los finalistas de su hackathon y se entregarán los premios a los proyectos ganadores.

La propuesta apunta a distintos públicos, desde talleres introductorios hasta charlas para el nivel más avanzado. "Si a las personas les gusta la tecnología, tienen que estar en el evento", afirmó Varese.