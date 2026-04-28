Filtraron más de 7.000 correos privados de OFI: hay carnés de niños expuestos

Un usuario de un foro de hackers publicó 7.162 correos electrónicos privados de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) en el foro cibercriminal DarkForums.
Los mails fueron sacados del buzón de la organización el pasado 22 de abril de 2026, según publicó el ciberdelincuente-
El paquete difundido contiene los 7.162 mensajes y una serie de documentos que circulaban por la casilla institucional, informó la empresa BCA LTD, especializada en detectar filtraciones de datos cibernéticas en Uruguay y Argentina.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BirminghamCyber/status/2049165453247795418?s=20&partner=&hide_thread=false
Entre los archivos adjuntos figuran carnés de jugadores, formularios de retiro de carné y material vinculado a la formación.
En la práctica, quedaron expuestos datos personales de jugadores y la correspondencia interna que la OFI manejaba por mail con clubes, dirigentes y allegados a la organización.