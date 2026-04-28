Filtraron más de 7.000 correos privados de OFI: hay carnés de niños expuestos

Un usuario de un foro de hackers publicó 7.162 correos electrónicos privados de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) en el foro cibercriminal DarkForums.

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Los mails fueron sacados del buzón de la organización el pasado 22 de abril de 2026, según publicó el ciberdelincuente-

El paquete difundido contiene los 7.162 mensajes y una serie de documentos que circulaban por la casilla institucional, informó la empresa BCA LTD, especializada en detectar filtraciones de datos cibernéticas en Uruguay y Argentina.

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Sheriff: new #cybercrime intelligence. #Uruguay : TA leaked a DB belonging to OFI (Organización del Fútbol del Interior) confidential emails from the organization. See full report. pic.twitter.com/pxU3padskd

Entre los archivos adjuntos figuran carnés de jugadores, formularios de retiro de carné y material vinculado a la formación.

En la práctica, quedaron expuestos datos personales de jugadores y la correspondencia interna que la OFI manejaba por mail con clubes, dirigentes y allegados a la organización.