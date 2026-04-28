La regla que estudia modificar la FIFA para el Mundial 2026 y que puede cambiar el torneo de forma significativa

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio. Getty Images

La FIFA planea implementar un cambio significativo en el reglamento disciplinario del Mundial 2026. La organización puede instaurar una nueva regla que anularía por completo las tarjetas amarillas acumuladas inmediatamente después de los cuartos de final.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El objetivo principal es garantizar que los equipos finalistas puedan alinear a sus mejores jugadores, evitando que estos sean suspendidos para la final por motivos administrativos relacionados con las advertencias acumuladas.

Una regla en estudio, pero que puede cambiar todo Actualmente, la regla ya permite la anulación de tarjetas después de los cuartos de final, pero esto solo evita que un jugador llegue a la final suspendido si recibe una segunda tarjeta amarilla en la semifinal.

Sin embargo, si un futbolista recibe una segunda tarjeta amarilla en el partido de cuartos de final, aún debe cumplir la suspensión en la semifinal.