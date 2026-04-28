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La regla que estudia modificar la FIFA para el Mundial 2026 y que puede cambiar el torneo de forma significativa

Existe mucha expectativa por lo que será la próxima Copa del Mundo que comienza en un mes y medio

28 de abril de 2026 15:11 hs
El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio.
El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio. Getty Images

La FIFA planea implementar un cambio significativo en el reglamento disciplinario del Mundial 2026. La organización puede instaurar una nueva regla que anularía por completo las tarjetas amarillas acumuladas inmediatamente después de los cuartos de final.

El objetivo principal es garantizar que los equipos finalistas puedan alinear a sus mejores jugadores, evitando que estos sean suspendidos para la final por motivos administrativos relacionados con las advertencias acumuladas.

Una regla en estudio, pero que puede cambiar todo

Actualmente, la regla ya permite la anulación de tarjetas después de los cuartos de final, pero esto solo evita que un jugador llegue a la final suspendido si recibe una segunda tarjeta amarilla en la semifinal.

Sin embargo, si un futbolista recibe una segunda tarjeta amarilla en el partido de cuartos de final, aún debe cumplir la suspensión en la semifinal.

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Manuel Ugarte amonestado por Wilmar Rold&aacute;n

Manuel Ugarte amonestado por Wilmar Roldán

La nueva propuesta de la organización busca extender este período de gracia.

La idea es que, al finalizar los cuartos de final, se borren todos los registros de tarjetas anteriores. Por lo tanto, un jugador que llegue a las semifinales "pendiente de una tarjeta amarilla" no correría el riesgo de ser sancionado con la ausencia en el siguiente partido por una falta leve, a menos que sea expulsado directamente o reciba dos tarjetas amarillas en el mismo partido, lo que resultaría en una tarjeta roja.

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