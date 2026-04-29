Google Translate cumple 20 años y suma una función para practicar la pronunciación

Google Translate cumple 20 años y lo celebra con una función nueva: los usuarios ya pueden practicar la pronunciación y dicción de palabras y frases en distintos idiomas, según informó TechCrunch.

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Cuando traducís una palabra, oración o frase, podés entrar al menú "Practice" y tocar el botón "Pronounce". Ahí la app muestra la fonética del texto traducido para que lo digas en voz alta.

La aplicación puntúa la pronunciación y devuelve un feedback al usuario. Por ejemplo: "algunos sonidos no fueron del todo claros". También se puede escuchar cómo pronuncia la app la palabra o frase, para comparar.

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La mecánica recuerda a Duolingo , en el modo en que invita a repetir palabras y oraciones en voz alta para entrenar el oído y la dicción.

La novedad arranca disponible en Estados Unidos e India, y por el momento soporta inglés, español e hindi. Google no precisó cuándo se ampliará a otras regiones ni se sumarán nuevos idiomas.

La función se suma al empuje reciente de Google sobre la traducción en tiempo real. El mes pasado, según TechCrunch, la compañía llevó su sistema de traducción en vivo por auriculares al sistema operativo iOS.

En paralelo, expandió la disponibilidad de esa función en dispositivos Android a Alemania, España, Francia, Nigeria, Italia, Reino Unido, Japón, Bangladesh y Tailandia.