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La lista de viajeros de Peñarol para enfrentar a Corinthians por Copa Libertadores: Eduardo Darias afuera y vuelven Lucas Ferreira y Luis Angulo

Mirá los jugadores que convocó Diego Aguirre para visitar a Corinthians, los retornos, las ausencias y la probable formación

29 de abril de 2026 13:11 hs
Lucas Ferreira

Lucas Ferreira

Foto: Felipe Mereola/Focouy

Peñarol dio a conocer la lista de viajeros a San Pablo minutos antes de emprender el vuelo que lo llevará rumbo a su tercer partido por el grupo E de la Copa Libertadores. El mismo se jugará este jueves a la hora 21.00 contra Corinthians en el Neo Quimica Arena.

En la lista no figuran los jugadores que están en sanidad y que ya se sabía que no iban a viajar: Leonardo Fernández (rotura de ligamentos), Nahuel Herrera (operación en el hombro) y Maximiliano Olivera (desgarro).

Tampoco está Javier Cabrera que está retomando los entrenamientos con normalidad tras romperse los cruzados en octubre del año pasado.

Tampoco está Emanuel Gularte que por un desgarro se perdió las últimas fechas ni Eduardo Darias, todavía afuera por una lesión muscular en el sóleo.

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El que se recuperó de un desgarro y vuelve a estar a la orden es el extremo juvenil Brandon Álvarez.

En la nómina se confirmó lo que informó Referí el lunes: Matías Arezo es parte del plantel pese a abandonar el Estadio Centenario rengueando tras la derrota 1-0 ante Wanderers.

Por la falta de Gularte y Herrera en la zaga, Diego Aguirre vuelve a apostar por Facundo Álvez, zaguero juvenil.

El DT no cuenta con Andrés Madruga, al que le dio medio tiempo ante Liverpool y rápidamente lo sacó por bajo rendimiento. Matías González, en cambio, se metió en la nómina.

Por la expulsión de Franco Escobar, en la derrota 2-1 ante Platense, se metió en la nómina el lateral derecho Brian Barboza, jugador que jugó en ese puesto en Copa de la Liga AUF y que en formativas también se ha desempeñado como zaguero.

Se recuperar tras las lesiones musculares que los marginaron del partido ante Wanderers, Lucas Ferreira y el extremo Luis Angulo.

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¿El probable equipo de Peñarol? Washington Aguerre, Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Diego Laxalt, Eric Remedi, Jesús Trindade, Roberto Fernández; Luis Angulo, Matías Arezo, Gastón Togni.

Sin dar declaraciones, el platel partió a la hora 13.05 para llegar a las 15.35 a San Pablo.

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