"Nos arruinó": la tremenda bronca del uruguayo Mauro Silveira con un compañero expulsado en Junior por Copa Libertadores, lo que consideró "una falta de respeto"; mirá la jugada

El golero uruguayo de Junior de Barranquilla, el ex Wanderers Mauro Silveira , no ocultó su bronca tras la derrota de su equipo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores , de la que responsabilizó a un compañero por ver la roja y “arruinar” al equipo.

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Jermein Peña , defensa del equipo colombiano que dirige Alfredo Arias, vio la roja a los 21 minutos por un codazo, una falta similar a la que había cometido recientemente en el fútbol cafetero.

Tras el partido, Silveira fue consultado por la causa de la derrota y fue contundente en su respuesta: “La explicación fue el minuto 20, la expulsión, que nos arruinó todo lo que preparamos la semana para este partido”.

Consultado por si habían hablado con el jugador de su expulsión, el golero señaló: “No lo hemos visto a Peña, pero fue una falta a nosotros muy grande que ya cometió antes”.

Además, Silveira dijo que no sabía cómo iban a hacer para que no cometa esas infracciones. “No sé, se hablará con el plantel y él. Se tomarán decisiones ahí, puertas adentro”.

El uruguayo reiteró que esa era la causa de la derrota. “Yo creo que sí, porque nos arruina todo el partido, lo que venimos a planear acá de visitante, y ya es otro partido, ya jugando con un equipo acá grande, como es Sporting, que tienen claro su idea y con un jugador de menos, casi imposible ganarlo acá”.

Silveira dijo que había visto la jugada tras el partido y admitió que “no hay nada que reprocharle al juez porque era roja”.

Además, reconoció estar muy molesto con su compañero. “Sí, la verdad que sí. Es una falta de respeto a nosotros mismos porque, como te decía, no es la primera vez, pero queremos que el gurí lo mejore y podamos solucionar esto, porque estamos jugando la Libertadores, no estamos jugando una competencia local”.

Alfredo Arias también se molestó por la roja

El entrenador Alfredo Arias también se molestó por la roja.

Junior's Uruguayan head coach Alfredo Arias gestures during the Copa Libertadores group stage football match between Peru's Sporting Cristal and Colombia's Junior at the Alejandro Villanueva stadium in Lima on April 28, 2026. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / Alfredo Arias, DT de Junior Foto: AFP

“La autocrítica es que no podemos dar la ventaja de quedar con un jugador menos en una competencia como esta y de visita. No podemos hacer esa tontería. Hay que mirar para adelante, corregir y seguir”, dijo en conferencia.

La jugada de Jermein Peña y la derrota de Junior

Sporting Cristal tomó este martes con 6 puntos el liderato provisional del Grupo F de la Copa Libertadores con un triunfo macizo por 2-0 sobre Junior de Barranquilla, que yace en el último puesto con uno en la tercera jornada, que cerrará el miércoles con la visita de Palmeiras (4) a Cerro Porteño (3).

La roja a Jermein Peña que molestó a Mauro Silveira La roja a Jermein Peña que molestó a Mauro Silveira

El argentino Santi González y Catriel Cabellos sellaron con sus goles el triunfo de Cristal en el partido jugado en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

El mal momento del equipo colombiano se vio agudizado por la expulsión del defensor Jermein Peña desde los 21 minutos.

Hasta la expulsión, el equipo Tiburón se mostró incisivo en ataque, especialmente a través del delantero Teófilo Gutiérrez.

Junior reclamó un penal por una supuesta mano del delantero Luis Iberico, pero el árbitro desistió tras revisar la jugada a través del VAR.

La dura falta de Peña sobre Miguel Araujo dejó con diez a Junior y el partido cambió sustancialmente, pues el equipo local se animó a presionar en ataque y el visitante comenzó a pasar problemas para resistir en defensa.

El club del Rímac inquietó con remates de larga distancia de Yoshimar Yotún.

Sporting Cristal's forward #16 Luis Iberico (L) and Junior's defender #98 Jermein Pena (R) fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Peru's Sporting Cristal and Colombia's Junior at the Alejandro Villanueva stadium Jermein Peña y Luis Ibérico en el partido de Cristal vs Junior Foto: AFP

En el segundo tiempo, González se reivindicó con un gol gestado a los 53 minutos tras recibir un balón controlado con el pecho por Ibérico.

Tras los cambios hechos por el entrenador uruguayo Alfredo Arias, Junior recuperó la iniciativa, arriesgó más en ataque, pero quedó expuesto en defensa.

En el minuto 90, Catriel Cabellos puso la guinda en una vistosa maniobra individual.

Cristal tiene su mejor rendimiento en la Copa Libertadores, dado que en la Liga 1 se mantiene rezagado por las derrotas en las últimas fechas.

La cuarta jornada del Grupo F pondrá frente a frente a Sporting Cristal contra Palmeiras en Lima el 5 de mayo y a Junior contra Cerro Porteño el día 7.

Ficha técnica:

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Gustavo Cazonatti (Martín Távara, m.46), Yoshimar Yotún, Santiago González (Catriel Cabellos, m.86), Maxloren Castro (J.C.González m.73); Irven Ávila (Gabriel Santana, m.63) y Luis Ibérico (Lizeu, m.63). Entrenador: Zé Ricardo

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan Ríos (Castrillón, m.85), Fabián Ángel, Jesús Rivas (Yimmi Chará, m.57), Joel Canchimbo (Guillermo Paiva, m.69); Kevin Pérez (Cristian Barrios, m.57) y Teófilo Gutiérrez (Luis Muriel, m.57). Entrenador: Alfredo Arias

Goles: 1-0, m.53: Santiago González. 2-0, m.90: Catriel Cabellos.

El árbitro argentino Maximiliano Ramírez expulsó con roja directa a Jermein Peña (m.21) y amonestó a Cazonatti y González.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores jugado en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Con base en EFE