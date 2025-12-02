Armada compró por 1,5 millones de euros helicóptero a empresa italiana: había pertenecido a la Guardia Costera de ese país

El Ministerio de Defensa Nacional compró por 1.500.000 de euros un helicóptero a la empresa italiana, Leonardo S.P.A , el cual había pertenecido a la Guardia Costera de este país.

El helicóptero en cuestión, un AB412HP , fue adquirido por "un 30% menos que el precio de mercado" , según explicó el subsecretario de Defensa Joel Rodríguez .

La firma del contrato de compraventa se concretó hace dos semanas y la Armada Nacional lo tendrá operativo a partir de 2026 , desde la cartera aseguraron que “garantiza una operatividad de 20 años de buen funcionamiento”.

RECURSO DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO Cruces en la Armada: Lazo rechazó llevar a tribunal de honor a contralmirante sancionado por gobierno anterior, pero mantuvo que hubo "irregularidades"

CASO CARDAMA Defensa notificó a Mario Cardama que representantes de la Armada seguirán supervisando la obra de las patrullas oceánicas en España

El helicóptero realizará tareas de búsqueda , rescate, traslados sanitarios, fiscalización marítima, fluvial y control de incendios, explicó la página oficial de Presidencia de la República.

“Garantiza una operatividad de 20 años de buen funcionamiento, más la tranquilidad de obtener un equipamiento que utilizamos, conocemos y con la debida formación de nuestros técnicos en el mantenimiento”, detalló Rodríguez.

La empresa Leonardo S.P.A le realizará los ajustes pactados para el acondicionamiento por los próximos cuatro meses, luego concurrirá una inspección de Aviación Naval que lo trasladará a Uruguay, para comenzar el uso operativo.

Entre estas actualizaciones, se realizará un cambio de motores por unos "prácticamente nuevos".

El subsecretario recordó que en 2019, durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, se adquirieron otros "dos helicópteros como este" con "idénticas características", pero "con diferencias en el tipo de equipamiento". Sobre ese punto, enfatizó que se adquirió al mismo proveedor.

La idea de la cartera, es que de esta manera uno de los helicópteros siempre este operando, mientras otro hace entrenamientos y el restante este en mantenimiento.

El sitio web especializado, Defensa.com, aseguró que la aeronave fue fabricada en el año 2000 y que llegará a Uruguay con menos de 2.000 horas voladas y con más de 2.800 horas de vuelo remanentes en sus turbinas.