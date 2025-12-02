Dólar
TELEVISIÓN

Ana Matyszczyk contó las razones por las que se fue de Desayunos Informales: "Queda un amplio camino por recorrer"

La periodista se despidió en las últimas semanas del programa del que fue parte durante cuatro temporadas

2 de diciembre 2025 - 12:55hs
Ana Matyszczyk

Ana Matyszczyk

Según se supo hace algunos días, quien llegará en su lugar será el periodista Diego "Sapo" Zas, que hasta el momento formaba parte del periodístico 5 Sentidos, en la mañana de Canal 5.

“Llega un momento en la vida laboral en que uno tiene aspiraciones de desarrollarse y desafiarse en otros lugares”, aseguró la periodista invitada en el programa de Soledad Ortega y Alejandra Rey.

"En Desayunos Informales pude ser lo que quise ser y por eso agradezco al programa y al canal, pero es verdad que todavía queda un amplio camino por recorrer."

"Esa necesidad de crecimiento y ambición no siempre está enlazada con los planes o las prioridades que tiene la empresa para uno. Esto no convierte a nadie en malo o bueno, es solo el proceso de la vida laboral de cualquier persona", agregó, y reveló que además el cambio le permitirá pasar más tiempo con su hijo Simón, que tiene seis años y que es "el objetivo central" de su vida.

"Nos estamos reencontrando, es divino", dijo.

Ana Matyszczyk Desayunos informales Canal 12

