Ana Matyszczyk contó las razones por las que se fue de Desayunos Informales: "Queda un amplio camino por recorrer"

La salida de la periodista Ana Matyszczyk de Desayunos Informales , el periodístico matutino de Canal 12, fue una de las últimas bajas de los medios en 2025, y también una de las mas sonadas por estos días. Hace poco más de dos semanas, Matyszczyk se despidió de sus compañeros al aire entre lágrimas , luego de pasar cuatro temporadas compartiendo mesa con Paula Scorza, Nicolás Batalla y Leonardo Haberkorn.

Según se supo hace algunos días, quien llegará en su lugar será el periodista Diego "Sapo" Zas , que hasta el momento formaba parte del periodístico 5 Sentidos, en la mañana de Canal 5.

Esta semana, Matyszczyk pasó por Saber vivir mejor, el programa de Canal 10, y ahondó en los motivos por los que eligió priorizar su trabajo en FIX, canal de streaming donde conduce Buenas noticias junto a Sebastián Giovanelli, y mantenerlo como único trabajo.

“Llega un momento en la vida laboral en que uno tiene aspiraciones de desarrollarse y desafiarse en otros lugares”, aseguró la periodista invitada en el programa de Soledad Ortega y Alejandra Rey.

"En Desayunos Informales pude ser lo que quise ser y por eso agradezco al programa y al canal, pero es verdad que todavía queda un amplio camino por recorrer."

"Esa necesidad de crecimiento y ambición no siempre está enlazada con los planes o las prioridades que tiene la empresa para uno. Esto no convierte a nadie en malo o bueno, es solo el proceso de la vida laboral de cualquier persona", agregó, y reveló que además el cambio le permitirá pasar más tiempo con su hijo Simón, que tiene seis años y que es "el objetivo central" de su vida.

"Nos estamos reencontrando, es divino", dijo.