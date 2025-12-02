Ana Matyszczyk contó las razones por las que se fue de Desayunos Informales: "Queda un amplio camino por recorrer"

La salida de la periodista Ana Matyszczyk de Desayunos Informales, el periodístico matutino de Canal 12, fue una de las últimas bajas de los medios en 2025, y también una de las mas sonadas por estos días. Hace poco más de dos semanas, Matyszczyk se despidió de sus compañeros al aire entre lágrimas, luego de pasar cuatro temporadas compartiendo mesa con Paula Scorza, Nicolás Batalla y Leonardo Haberkorn.
Según se supo hace algunos días, quien llegará en su lugar será el periodista Diego "Sapo" Zas, que hasta el momento formaba parte del periodístico 5 Sentidos, en la mañana de Canal 5.
Esta semana, Matyszczyk pasó por Saber vivir mejor, el programa de Canal 10, y ahondó en los motivos por los que eligió priorizar su trabajo en FIX, canal de streaming donde conduce Buenas noticias junto a Sebastián Giovanelli, y mantenerlo como único trabajo.
“Llega un momento en la vida laboral en que uno tiene aspiraciones de desarrollarse y desafiarse en otros lugares”, aseguró la periodista invitada en el programa de Soledad Ortega y Alejandra Rey.
"En Desayunos Informales pude ser lo que quise ser y por eso agradezco al programa y al canal, pero es verdad que todavía queda un amplio camino por recorrer."
"Esa necesidad de crecimiento y ambición no siempre está enlazada con los planes o las prioridades que tiene la empresa para uno. Esto no convierte a nadie en malo o bueno, es solo el proceso de la vida laboral de cualquier persona", agregó, y reveló que además el cambio le permitirá pasar más tiempo con su hijo Simón, que tiene seis años y que es "el objetivo central" de su vida.
"Nos estamos reencontrando, es divino", dijo.