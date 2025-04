La reacción a los dichos de Franco Colapinto sobre Uruguay y los uruguayos de parte del piloto Santiago Urrutia: "No hay que crucificarlo"

Luego, Urrutia se refirió a la entrevista que dio el argentino. “Yo creo que lo peor de la entrevista es que lo habla como en un tono de despreciarnos a nosotros. Donde él se da cuenta que comete un error, por eso pide disculpas hoy en Twitter”.

“Yo a Argentina, personalmente, le debo mucho. Yo corrí en Argentina, me crié, salí campeón argentino de karting metropolitano. Corrí en el TC2000, que lo veía en la tele y era uno de mis sueños y lo cumplí. Y hace muy poco, el año pasado, lo conocí al padre de Franco. Ya lo conocía, pero lo abracé y le dije ‘ojalá tu hijo llegue a la Fórmula 1’”, señaló. “’Ojalá’, le digo. Porque también era un sueño mío”.

“Entonces, yo creo que no hay que crucificarlo porque cometió un error y ya pidió disculpas y es algo que siempre existió en la cotidianidad. A mí, cuando iba a correr a Argentina: ‘ah, uruguayito’, oh, ‘sí, eso es una provincia’, y lo del termo y el mate y el asado y todo eso. existe, existe hasta hoy en día, lo que pasa es que cuando lo dice una persona que tiene mucho más llegada, eso no pega bien”, comentó. “Y hay algunos que le importa más y hay otro que le importa menos”.

Urrutia también señaló que Colapinto “tampoco tiene que olvidarse que uno de sus principales sponsor es Mercado Libre”. “Y el dueño (el empresario argentino Marcos Galperín) vive acá en nuestro país”.

“Tampoco se tiene que olvidar que cuando él recién arrancaba en su primera herramienta, él vino a andar en Fórmula acá en Uruguay. Hay fotos, Franco Colapito en F”, señaló. “Pero ese es mi punto de vista. Capaz que ustedes tienen otro punto de vista y se los pido y que me comenten a ver qué les parece”.

El termo con Edinson Cavani

El piloto uruguayo también se refirió al sticker de Edinson Cavani con la camiseta de Boca Juniors en el termo de Colapinto.

“Y la última cosa que les voy a decir es que en el termo tenía a Edison Cavani. Edison Cavani es uruguayo, yo lo vi salir campeón de América en Argentina, lo vi gritar, o sea, vi todos sus goles y estaba vestido de celeste. Uruguayo es Cavani. Cavani es uruguayo, es de Salto, no es argentino, no es argentino, juega en Boca, que haga los goles que quiera”.

Lo que dijo Colapinto y sus disculpas

El piloto argentino de Fórmula Uno Franco Colapinto (Alpine) se disculpó este lunes con Uruguay tras desatarse una polémica por una declaración durante una entrevista en un podcast español donde dijo que "Uruguay es como una provincia argentina" y señaló que el país sudamericano "no inventa cosas" sino que las copian de Argentina.

"Quería pedir perdón por la pelotudez que dije de Uruguay, obviamente fue en tono de joda (broma)", escribió el piloto en su perfil de la red social X, tras haber sido foco de una catarata de críticas en tierras uruguayas por las declaraciones realizadas este domingo en el podcast español Nude Project.

"A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando (bromeando) con las milanesas, mate empanadas, y me prendí...", agregó el argentino, que ayer había dicho: "El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un choto (nada), se copiaron todo".

En su publicación de este lunes, el piloto de 21 años nacido en Pilar (provincia de Buenos Aires) dijo que ama Uruguay y agradeció por el cariño recibido el año pasado, durante le tiempo que fue conductor de la escudería Williams.

Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo.



No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las… — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 7, 2025

"Lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes", añadió Colapinto, tras varias horas en las que fue duramente criticado en las redes sociales por sus declaraciones, en las que dijo también que "la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos".

Las críticas se extendieron más allá de usuarios de las redes y llegaron hasta el Senado uruguayo.

Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, respondió a los comentarios del piloto y afirmó: "Bueno para manejar. Chotísimo (malísimo) para saber algo de la vida además del DRS".

El comentario del senador en la red social X tuvo más de 150 respuestas, más de 55 republicaciones y casi 700 'Me Gusta', y fue ampliamente citado en la prensa uruguaya y argentina.

Tras una buena primera temporada en la Fórmula Uno en la escudería británica Williams Racing, Colapinto pasó este año al equipo francés BWT Alpine, en el que se desempeña actualmente como piloto de pruebas y reserva detrás del australiano Jack Doohan y el francés Pierre Gasly, y no ha disputado aún ningún gran premio en 2025.