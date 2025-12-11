Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / VIDEO

"El uruguayo más venezolano": el sentido abrazo entre Washington Abdala y María Corina Machado en Oslo

Abdala y Machado se fundieron en un abrazo de varios segundos, mientras una mujer del público lo describía como “el uruguayo más venezolano”

11 de diciembre 2025 - 9:58hs
abdalacorina

La líder opositora venezolana María Corina Machado finalizó en las últimas horas un período de casi 11 meses en la clandestinidad en su país tras realizar un viaje a Oslo, capital de Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

Debido a ciertas demoras en su arribo, el galardón fue entregado inicialmente a la hija de Machado, Ana Corina Sosa. La dirigente llegó en la madrugada de este jueves 11 de diciembre y fue recibida por un centenar de seguidores en la capital noruega.

Entre los presentes se encontraba Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ha ganado relevancia entre algunos sectores de la comunidad venezolana por sus discursos críticos al régimen de Nicolás Maduro.

Más noticias
detuvieron en el aeropuerto a un uruguayo de 46 anos que traia un termo repleto de balas desde estados unidos
AEROPUERTO DE CARRASCO

Detuvieron en el aeropuerto a un uruguayo de 46 años que traía un termo repleto de balas desde Estados Unidos

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

Abdala y Machado se fundieron en un abrazo de varios segundos, mientras una mujer del público lo describía como “el uruguayo más venezolano”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/turkabdala/status/1998940912316227756?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998940912316227756%7Ctwgr%5Ebb39856819af0a8bde0514a5d81eaee9535602ca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2F-El-uruguayo-mas-venezolano--el-abrazo-de-Washington-Abdala-con-Corina-Machado-en-Oslo-uc946130&partner=&hide_thread=false

Horas antes de la llegada de la opositora a Oslo, Abdala publicó un video en sus redes sociales, donde expresó: “En pocas horas, aquí en Oslo, se va a consagrar el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Es un reconocimiento monumental y planetario para quien ha dado realmente todo por la causa de la libertad, la defensa de los derechos humanos y la recuperación de civilidad, tolerancia y democracia en su país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/turkabdala/status/1998544973965197312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998544973965197312%7Ctwgr%5Ebb39856819af0a8bde0514a5d81eaee9535602ca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2F-El-uruguayo-mas-venezolano--el-abrazo-de-Washington-Abdala-con-Corina-Machado-en-Oslo-uc946130&partner=&hide_thread=false

Abdala también destacó el impacto simbólico del galardón: “La entrega de este Nobel es una victoria de Venezuela, con los venezolanos y de todos los venezolanos, más todos los que sienten la causa de la libertad. Qué bueno que estas cosas pasen. Qué bueno que este Premio Nobel consagre esta evidencia absolutamente correcta y necesaria”, concluyó.

Temas:

uruguayo Abdala María Corina Machado Oslo Noruega

Seguí leyendo

Las más leídas

Sara Goldring
JUSTICIA

Justicia negó solicitud de Sara Goldring para viajar a Estados Unidos a festejar los 50 años de su hijo

Sandra Lazo durante la interpelación por Cardama
PARLAMENTO

Sandra Lazo informó que renovación de la garantía presentada por Cardama es falsa: "Aumenta la suspicacia y la sospecha" sobre el astillero

Fachada de la UdelaR
UDELAR

"Tenemos estudiantes en situación de calle", aseguró el rector de la Udelar, Héctor Cancela

Fiscal Fleitas confirmó archivo de denuncia de Mutio contra Ferrero por la investigación que lo condenó por narcotráfico
MARTÍN MUTIO

Fiscal Fleitas confirmó archivo de denuncia de Mutio contra Ferrero por la investigación que lo condenó por narcotráfico

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos