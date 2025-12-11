"El uruguayo más venezolano": el sentido abrazo entre Washington Abdala y María Corina Machado en Oslo

La líder opositora venezolana María Corina Machado finalizó en las últimas horas un período de casi 11 meses en la clandestinidad en su país tras realizar un viaje a Oslo , capital de Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

Debido a ciertas demoras en su arribo, el galardón fue entregado inicialmente a la hija de Machado, Ana Corina Sosa. La dirigente llegó en la madrugada de este jueves 11 de diciembre y fue recibida por un centenar de seguidores en la capital noruega .

Entre los presentes se encontraba Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA) , quien ha ganado relevancia entre algunos sectores de la comunidad venezolana por sus discursos críticos al régimen de Nicolás Maduro.

Abdala y Machado se fundieron en un abrazo de varios segundos, mientras una mujer del público lo describía como “ el uruguayo más venezolano ”.

Horas antes de la llegada de la opositora a Oslo, Abdala publicó un video en sus redes sociales, donde expresó: “En pocas horas, aquí en Oslo, se va a consagrar el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Es un reconocimiento monumental y planetario para quien ha dado realmente todo por la causa de la libertad, la defensa de los derechos humanos y la recuperación de civilidad, tolerancia y democracia en su país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/turkabdala/status/1998544973965197312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998544973965197312%7Ctwgr%5Ebb39856819af0a8bde0514a5d81eaee9535602ca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2F-El-uruguayo-mas-venezolano--el-abrazo-de-Washington-Abdala-con-Corina-Machado-en-Oslo-uc946130&partner=&hide_thread=false María Corina, necesario premio!! pic.twitter.com/Vd2pliuwdc — Washington Abdala (@turkabdala) December 10, 2025

Abdala también destacó el impacto simbólico del galardón: “La entrega de este Nobel es una victoria de Venezuela, con los venezolanos y de todos los venezolanos, más todos los que sienten la causa de la libertad. Qué bueno que estas cosas pasen. Qué bueno que este Premio Nobel consagre esta evidencia absolutamente correcta y necesaria”, concluyó.