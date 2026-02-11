Dólar
TURISMO

ETIAS | Europa confirmó cuándo empezará a pedir el permiso de viaje obligatorio en 2026, ¿qué se sabe del documento y dónde solicitarlo?

El documento será indispensable para viajeros oriundo de Uruguay y el pleno de los países de Iberoamérica.

11 de febrero 2026 - 14:29hs
ETIAS 2026

La gestión del documento que adquirirá el carácter de obligatorio para el conjunto de turistas y viajeros de países excentos de visa, aun se encuentra pendiente de habilitación, por lo que la fecha concreta se notificará meses antes de su lanzamiento.

ETIAS 2026

¿Qué es el ETIAS?

La autorización de viaje ETIAS es un requisito de entrada para los nacionales exentos de la obligación de visado que se desplacen a cualquiera de los 30 países europeos miembros del espacio Schengen.

El ETIAS está vinculado al pasaporte del viajero y será válida durante tres años o hasta que caduque el pasaporte, si esto ocurre antes.

Con una autorización de viaje del ETIAS válida, cada viajero podrás entrar en el territorio, tantas veces como lo desees para estancias de corta duración: normalmente, de hasta 90 días en un período de 180 días. No obstante, esta autorización no garantiza la entrada.

A tu llegada, un agente de la guardia de fronteras te pedirá el pasaporte y otros documentos y comprobará si cumples las condiciones de entrada.

¿Cuándo y cómo tramitar el permiso de viajes ETIAS?

image

Con la fecha de inicio de gestión aun pendiente, la mayoría de las solicitudes ETIAS se tramitan en unos minutos. No obstante, es posible que se necesite más tiempo para tramitarla.

¿Qué países pedirán ETIAS para entrar a Europa desde 2026?

Los países del espacio Schengen que pedirán ETIAS para ingresar a Europa son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

¿Quiénes necesitarán ETIAS para entrar a Europa desde 2026?

Los viajeros de entre 18 a 70 años procedentes de uno de los siguientes países deberán tramitar el permiso ETIAS desde 2026 para ingresar a Europa.

  • Albania
  • Antigua y Barbuda
  • Argentina
  • Australia
  • Bahamas
  • Barbados
  • Bosnia y Herzegovina
  • Brasil
  • Brunei
  • Canadá
  • Chile
  • Colombia
  • Corea del Sur
  • Costa Rica
  • Dominica
  • El Salvador
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Estados Unidos
  • Georgia
  • Granada
  • Guatemala
  • Honduras
  • Hong Kong
  • Islas Marshall
  • Islas Salomón
  • Israel
  • Japón
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Macao
  • Macedonia del Norte
  • Malasia
  • Mauricio
  • México
  • Micronesia
  • Moldova
  • Montenegro
  • Nueva Zelanda
  • Nicaragua
  • Palau
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Reino Unido
  • San Cristóbal y Nieves
  • Santa Lucía
  • San Vincente
  • Samoa
  • Serbia
  • Seychelles
  • Singapur
  • Taiwan
  • Timor Leste
  • Tonga
  • Trinidad y Tobago
  • Tuvalu
  • Ucrania
  • Uruguay
  • Vanuatu
  • Venezuela
